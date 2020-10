Civisme també a la natura

Els sabadellencs estem d’enhorabona. Enmig de la segona onada de la Covid, amb l’augment del risc de rebrot i els restaurants i bars tancats per reduir el risc de contagis, hi ha una notícia positiva: el torrent de Colobrers ha reobert. Des de l’octubre passat, quan unes pluges torrencials van arrossegar quatre ponts, afegides a la borrasca Glòria, de principis d’any, i el posterior confinament, aquest espai natural havia estat tancat al públic.

Publicitat

Ara, un cop executades les obres de restauració, a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, per valor d’uns 85.000 euros, torna a estar accessible. Tot i això, hi ha moltes incidències que amenacen el seu futur: el canvi climàtic, amb l’augment de pluges torrencials, i l’increment del nombre de visitants. La pandèmia ens ha ensenyat a valorar la natura i molts sabadellencs han aprofitat per passejar i fer esport i excursions pel rodal. Aquesta oportunitat que ens ofereix l’entorn de la ciutat, però, ha de ser compatible amb la seva bona conservació. Si no hi ha responsabilitat, respecte ni civisme, el més adient seria regular l’accés a indrets amb aquest valor per a la flora i la fauna local.

Publicitat