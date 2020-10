Antonio Hidalgo: "És un punt important pel treball dels nois"

Les reaccions del tècnic Antonio Hidalgo després de l'empat a la Romareda davant el Saragossa (0-0).

Valoració del duel: "El partit ens requeria trobar els nostres migcentres i a la segona meitat hem tingut el control. No han passat massa coses, tot i tenir la del Juan que ha acabat al pal. És un punt important pel treball dels nois. Hem de millorar la faceta dels gols però avui l'equip ha estat més sòlid".

Regust amarg: "Hem fet moltes coses bé. No ha estat el partit de l'Albacete, que vam tenir cinc-sis ocasions. L'equip ha controlat el partit davant un conjunt que té molta qualitat que acumula molts jugadors per dins. Exceptuant la pilota al pal, no en recordo cap més. Nosaltres n'hem tingut de molt i molt clares... Ens ha faltat la sort que ens doni la victòria. Queda molt i molt treball."

