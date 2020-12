Els sabadellencs extremaran precaucions aquest Nadal

“Passarem les festes molt tranquil·lets”

El Francesc passeja amb els nets. Durant els àpats nadalencs, però, no hi podran ser tots: “Passarem les festes molt tranquil·lets, serem molt poca gent. Normalment, som de 12 a 14 persones. Aquest any, el dia de Nadal, en serem sis, i la nit abans, quatre”. Part de la família viu a altres poblacions i considera que “cadascú es relaciona amb altra gent a la feina i té el seu grup d’amics”, per la qual cosa caldrà espera: “Ja tindrem molt de temps per poder retrobar-nos”.

“L’any que ve, més i millor”

Publicitat

Menys gent a les reunions i escurçar el temps de les trobades. És la fórmula que aplicarà el Ruben i la seva família per aquestes festes. La vigília i el dia de Nadal, seran tres; per Sant Esteve, es reuniran amb les tietes, “però poca estona i, després del cafè, cap a casa”, recalca. “Som conscients que aquest any ha de ser així. L’any que ve, més i millor”, diu. A la filla, la Marta, li sap greu, encara que ho comprèn: “Altres anys, hi havia més família. Però l’any que ve, o quan sigui, ja estarem tots junts”.

“Ens veurem gràcies a les videotrucades”

La prevenció marcarà aquestes festes per a molts sabadellencs. També per a l’Inma i la seva família: “Reduirem les reunions fins al punt que farem el Nadal amb la meva germana només. La resta de dies, serem els quatre de casa”, explica. Reconeix que, acostumats als altres anys, els sap greu, però han trobat la manera d’alleugerir l’enyorança: “Gràcies a les eines digitals que tenim avui dia, amb videotrucades ens veurem, que és el que necessitem”, afirma.

Publicitat