"És el moment de fer un pas perquè necessitem guanyar"

Guanyar o guanyar. Gairebé és imprescindible per mantenir vives totes les opcions de permanència. Amb aquesta mentalitat haurà de jugar el Sabadell el diumenge (14 hores) a l'Anxo Carro davant el Lugo, en un duel marcat per la mala dinàmica d'ambdós equips: els gallecs sumen 8 jornades sense conèixer la victòria i en el cas dels arlequinats són 6 partits, una circumstància que els ha abocat al fanalet vermell de la taula.

Antonio Hidalgo, en un exercici d'autocrítica, s'exigeix trobar la fórmula "perquè les coses que fem bé ens permetin arribar a la desitjada victòria. En molts partits hem competit bé i hi hem estat a prop, però ara és el moment de fer aquest pas perquè necessitem guanyar". Va ser el verb més utilitzat pel tècnic arlequinat durant la roda de premsa prèvia al partit. "Som conscients de la situació i cal que els jugadors surtin amb tensió, però sense transformar-se en ansietat".

El Sabadell d'Hidalgo ha viscut al límit cada final de temporada. Fa dos anys va evitar un descens a Tercera que hauria estat traumàtic per l'entitat. "Aquella va ser una situació encara més difícil i l'any passat també va ser complicat, però en un escenari molt bonic. Estic convençut que ara ho tornarem a fer perquè els jugadors hi creuen i només ens falta guanyar per afrontar els següents partits amb un millor ànim". Del Lugo va comentar que "amb el canvi d'entrenador la seva idea és totalment diferent. Ara vol ser protagonista amb la pilota i té jugadors amb arribada. Com sempre, haurem de trobar els seus punts febles per intentar aprofitar-los".

En efecte, la banqueta del Lugo s'ha convertit en una cadira elèctrica. Va començar Juanfran Garcia, l'heroi de la permanència l'any passat, però només va durar cinc jornades. Curiosament, amb ell es van produir les dues úniques derrotes a l'Anxo Carro en el tram inicial de lliga: davant dos aspirants a l'ascens com Almeria (0-2) i Mallorca (0-1). Nafti Mehdi va actuar de revulsiu i fins i tot el conjunt gallec va acostar-se a la zona de privilegi, però una mala ratxa també l'ha condemnat. Ara, el propietari de la banqueta és l'experimentat tècnic gallec Luis César Sampedro, qui ha sumat tres empats, l'últim davant el Castelló (0-0). Tindrà baixes sensibles pel 'virus FIFA' que ha afectat al 'Puma 'Rodríguez (Panamà), Marcelo Djaló (Guinea Bissau), El Hacen i Ndiaye (Mauritània) i per sanció (Juanpe). Tot apunta que homes com Pita i Hugo Rama tornaran a l'onze.

El capità Ángel Martínez continuarà sent baixa en la convocatòria arlequinada, per uns problemes en el genoll que no s'acaben de solucionar. Es mantenen fora de combat Aleix Coch i un Néstor Querol que apunta la recta final de la recuperació. "És un jugador que interpreta molt bé la nostra idea de joc i no para de córrer. És important que estigui bé". El tècnic va avalar la seva renovació fins a l'any 2022. L'onze pot tenir alguna variació, com la presència de Jaime a la línia defensiva. Els dubtes es tornen a concentrar a la mitja punta. Continuarà jugant Aarón Rey a la seva terra? Tornarà Guruzeta d'entrada? Pot tenir opcions Edgar? L'encarregat de dirigir el partit serà el col·legiat del Comitè castellà-lleonès Óliver de la Fuente Rascón, qui va xiular una de les victòries arlequinades aquesta temporada: l'1-2 a Tenerife.

Camp maleït

Un altre repte del Sabadell serà acabar amb la malastrugança de l'Anxo Carro, un escenari maleït fins ara: 4 visites, 4 derrotes i un únic gol. Va començar la temporada 92/93 amb un 2-0 i va continuar en l'última etapa a Segona A amb tres derrotes més: 2-0 (12/13), 1-0 (13/14) i 2-1 (14/15). Aquesta va ser especialment dolorosa perquè el Lugo va marcar el gol del triomf en el minut 88 mitjançant l'actual president de l'AFE, David Aganzo, fent inútil la diana de Manuel Gato. Amb Hidalgo a la banqueta, el Sabadell ha trencat dinàmiques molt negatives. Per exemple va guanyar per primera vegada al Rico Pérez a l'Hércules (any passat) i aquesta mateixa temporada va repetir al Toralin (Ponferradina) i l'Estadi Gran Canària davant l'UD Las Palmas. Aconseguir-ho a Lugo significaria una glopada d'aire per afrontar la visita del Girona el dimecres que ve.

