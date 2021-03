Aprovada la modificació dels terrenys del Taulí que permetrà construir el nou edifici annex

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment aquest matí una modificació de la planificació urbanística de l’àmbit del Taulí per facilitar la construcció de l'edifici polivalent per ampliar la capacitat assistencial de l'hospital. Es tracta d'un procediment administratiu necessari a fer des de l'Ajuntament, després que el Departament de Salut de la Generalitat ja hagi licitat les obres per tenir aquest espai annex. Es preveu que acabin abans de la fi d'aquest any.

L'equipament tindrà 105 llits, 70 dels quals seran de curta estada d'Urgències i 35 per a crítics, semicrítics i hospitalització convencional. Mentre duri la pandèmia, servirà per millorar l'atenció als pacients amb Covid-19.

Aquest nou espai també permetrà la normalització dels serveis després de la pandèmia i la seva transformació per a altres requeriments d’ús en el futur. Alhora farà possible ampliar i adequar diverses àrees de l'hospital que precisen més capacitat assistencial, com són el bloc quirúrgic, les urgències i les UCI.

La construcció tindrà planta baixa, tres pisos d’alçada i una planta superior per a instal·lacions tècniques. S’ubicarà entre el Taulí i Santa Fe, tocant el talús del riu Ripoll, i es connectarà mitjançant passeres amb les plantes de l’edifici principal. Els terrenys són propietat de la Corporació Sanitària Parc Taulí i la superfície de sostre afectat serà d’uns 5.000 m2. El projecte està en fase de licitació i l’objectiu d’aquest canvi del Pla de Millora Urbana és ajustar les condicions d’ordenació de volums perquè quan l’edifici estigui llest compleixi amb el règim vigent.

Publicitat