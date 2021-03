Els professors de l’Escola de Música de Barberà denuncien “inseguretat laboral”

L’empresa que gestiona l’Escola de Música de Barberà ha entrat en fallida i, actualment, es troba en concurs de creditors. Els professors que hi treballen expressen inseguretat laboral i en demanen la municipalització, tot i que l’Ajuntament n’ha publicat la licitació.

Sobre la licitació que ha publicat l’Ajuntament per a la nova gestió del centre, els professorats expressen que no és una eina adequada per a “un servei consolidat” com el que ofereix el centre, reconegut per la Generalitat des del 1997, tot i que ofereix classes des de fa 30 anys. A més, apunten que la licitació ha sortit amb més hores lectives, menys pressupost “i amb un model pedagògic que no s’ha consensuat en cap moment amb el claustre de professors ni l’equip directiu”.

Tant l’equip docent com des d’alguns grups municipals s’insta el Govern de Barberà del Vallès a municipalitzar el servei de l’Escola de Música. Una solució que l’executiu no ha posat en cap moment sobre la taula.

Els treballadors del centre, doncs, posen condicions al concurs de gestió del centre. Principalment, reclamen que es mantinguin les hores i les retribucions actuals. A més, creuen que, consensuadament, cal “redactar el projecte educatiu amb professorat, pares i direcció del centre i no implementar, com s’ha fet ara, un canvi de model sense que els i les docents del centre ho sabessin”.

