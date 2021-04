Junts demana actuar perquè Sabadell no sigui "una ciutat d'acollida d'ocupacions conflictives"

En un mapa de la Creu Alta, hi ha un punt marcat al carrer Ribot i Serra, dos al Pau Rigalt, i un al Canonge Joncar. Junts per Sabadell s'ha reunit amb veïns del barri per identificar blocs on hi ha, segons apunten, "ocupacions il·legals", que relacionen amb el narcotràfic, amb punxades a l'electricitat, soroll, inseguretat i amb conflictivitat.

"Exigim tolerància zero", ha remarcat la portaveu del grup municipal, Lourdes Ciuró. A continuació, ha afegit un matís per distingir les ocupacions que es produeixen "per part de persones vulnerables" i les que "vulneren drets, conflictives". No només n'han identificat a la Creu Alta, sinó també a la Plana del Pintor i a les Termes. "La ciutat n'està plena".

Des de Junts per Sabadell, exigeixen a l'equip de Govern que pressioni els grans tenidors de pisos perquè posin a disposició de l'Ajuntament habitatges buits, que considera que són "carn de canó de l'ocupació conflictiva", per tal de destinar-los a famílies vulnerables.

També exigeixen tres eines a la Junta Local de Seguretat per fer front al problema: una ordenança de civisme "per fer respectar la convivència a les comunitats"; un protocol per identificar i actuar en "ocupacions conflictives" i que la Policia de Districte faci "especial seguiment i control".

Càrrega contra l'anterior tripartit

"El quadripartit va convertir Sabadell en una ciutat d'acollida d'ocupacions conflictives", ha carregat Ciuró. Ha acusat l'anterior govern de legitimar el relat de l'ocupació.

