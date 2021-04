“Al carrer falta llum per caminar més segures”

Més llum per sentir-se més segures. “La manca d’il·luminació als carrers ens crea inseguretat i desconfiança”, afirma la Laura, membre del Comitè del 8M. La represa del judici contra l’agressió sexual en grup a Sabadell ha obert el debat sobre la seguretat als nostres carrers, i els diferents agents socials hi coincideixen: cal repensar la il·luminació i revisar alguns elements urbans. Tot i que garantir una correcta il·luminació nocturna no soluciona per si mateix un assetjament de carrer, el col·lectiu sosté que pot convertir-se en un element dissuasiu de les agressions.

El Comitè del 8M ha detectat diversos “punts foscos” a la Gran Via i reclama que es reforci l’enllumenat. Entitats veïnals de la ciutat s’han sumat a la demanda: “El camí de Torre-romeu està pràcticament a les fosques”, sosté Pura García, que intenta evitar-lo sempre quan es fa fosc. També al polígon d’Arraona-Merinals hi ha molts fanals que no funcionen i la il·luminació és molt tènue. El mateix escenari es trasllada a les zones més noves de Sabadell, com són els entorns de Can Gambús.

Repensar l’urbanisme

“Cal una revisió dels espais”, defensa la síndica municipal de greuges, Eva Abellan, malgrat que el toc de queda ha relaxat els assetjaments nocturns. La síndica defensa que caldria fer una diagnosi dels espais públics de forma conjunta. No seria pas un descobriment: l’Ajuntament de Barcelona va engegar l’any 2017 un projecte de marxes exploratòries per fer propostes de millora de l’espai públic i integrar la mirada de gènere en les polítiques urbanístiques.

Però la diagnosi “ha de venir acompanyada d’actuacions concretes”. L’arquitecte urbanista Andrés Soteras recomana evitar el disseny urbanístic de carrers amb poca afluència i visibilitat. També posa el focus en els passos soterranis. I pel que fa a la il·luminació, veu imprescindible ampliar la potència lumínica dels fanals o instal·lar-n’hi de nous si fos necessari.

Punts lila per combatre-ho

Durant aquest últim mes s’han ubicat nou punts liles a diferents punts de Sabadell, uns espais per donar informació, suport i assessorament per contribuir a erradicar la violència contra les dones. La previsió de l’Ajuntament és instal·lar-ne més.

