Damià Calvet: "La remodelació de la Gran Via ha de comptar amb els fons europeus"

Economia circular, mobilitat sostenible i transició energètica. El conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, defensava dilluns durant una visita a Sabadell que els fons europeus Next Generation s’han d’invertir en projectes que posin l’agenda verda al centre: “Aquests fons són una oportunitat per reactivar l’economia catalana correctament i preparar-la per a futures emergències”, expressava el conseller.

En aquest sentit, Calvet sostenia que la transformació de la Gran Via de Sabadell –projectada per Junts per Sabadell i prevista pel Govern municipal, que preveu destinar-hi 3,6 milions fins al 2022– hauria de comptar amb aquestes subvencions. El gener, el Govern de la Generalitat s’obria a cofinançar la nova Gran Via o buscar la cooperació publicoprivada.

El responsable en funcions de Territori afirmava ahir que es tracta d’un projecte municipal que preveu “un entorn urbà més amable amb els ciutadans” i que “promou l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible”. El conseller també va aprofitar per criticar la gestió que n’ha fet l’Estat: “No ha demostrat solvència amb la gestió d’aquests fons”.

De la mà de l’administració local

El Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) incorporava el febrer un estudi per analitzar si és viable la construcció de dues estacions ferroviàries més a Sabadell: Parc Taulí i Rambla-Gran Via, de Rodalies. Damià Calvet defensava ahir que el PEMV és un instrument de planificació de la Generalitat que prioritza la mobilitat sostenible i un impuls de transport públic. En aquest cas, és partidari de crear una comissió de seguiment d’aquestes possibles inversions amb Ajuntament de Sabadell i altres municipis del Vallès Occidental.