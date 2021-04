Desarticulada la màfia xinesa 'Bang de Fujian', que narcotraficava a Sabadell

Paquets amb grans partides de marihuana envasada eren enviats d'una ciutat europea a una altra, camuflades per correu. Després d'un any i mig seguint aquest fil delictiu, una macrooperació conjunta sense precedents de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha permès desmantellar la màfia Bang de Fujian, descrita per fonts policials com "una de les més importants organitzacions criminals d'origen xinès", vinculada també al tràfic de persones. Operaven des de domicilis, naus industrials i locals de Barcelona, Tarragona, Gijón, Oviedo, Bilbao, Portugal o Països Baixos. I també des de Sabadell, on s'han detingut cinc integrants del grup, tal com avança aquest diari.

Narcotràfic internacional i blanqueig de capitals són només alguns dels delictes que s'imputen a l'entramat, que ha estat vinculat per les forces de seguretat amb el tràfic d'éssers humans.

El Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i la policia internacional Interpol van donar suport a l'operació del 14 d'abril, que va implicar més de 350 agents policials. Després de 29 registres, alguns dels quals a Sabadell, es van produir 57 detencions. Fonts policials apunten que es va requerir un desplegament inaudit per "l'alt grau d'especialització de l'entramat criminal".

La marihuana: de Catalunya al món

Tot estava estipulat perquè la caiguda del clan no fos fàcil: si una facció era intervinguda, l'organització permetia que les altres es mantinguessin actives, funcionant de manera autònoma, des de diverses ramificacions de Catalunya, entre les quals Sabadell. Funcionaven de manera individualitzada. Mossos d'Esquadra ho defineixen com un funcionament semblant a "una cooperativa de treball compartit, en què les persones que pertanyien a les faccions eren considerades sòcies i treballadores".

Des de Catalunya, al món. Bang de Fujian va arribar a enviar 700 paquets de marihuana a diferents punts d'Europa: a França, Portugal, Holanda, Alemanya, el Regne Unit o Romania. "Nodrien la gran demanda europea", apunten els cossos policials. A les ciutats europees, diferents persones gestionaven la venda de les partides de droga.

4 tones de marihuana: 6 milions d'euros al mercat

Bang Fujian gestionava tantes plantes de marihuana que l'operatiu policial va requerir tècnics d'Endesa: les connexions fraudulentes del grup criminal a la xarxa elèctrica suposaven un consum il·legal equivalent al consum anual de 1.177 habitatges. Tretze plantacions de marihuana contenien gairebé 40.000 plantes de marihuana en diferent fase de creixement. Al mercat, haurien suposat quatre tones de droga que, venuda, hauria generat 6 milions d'euros de beneficis.

I no només plantacions. Durant la investigació, s'han intervingut 8,5 quilograms de cocaïna, 2 quilograms de MDMA, gairebé 200.000 euros en efectiu i més de 380 kg de marihuana en cabdells.

Mossos d'Esquadra alerten que l'estructura de l'entramat criminal és tan complexa que la recerca continua activa. No descarten noves detencions.

