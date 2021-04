El substitut d'Stoichkov és la gran incògnita arlequinada davant el Mallorca

El Sabadell tancarà la 36a jornada de la Lliga SmartBank el dilluns a la Nova Creu Alta davant el Mallorca. Quan comenci el partit, a quina distància estarà de la permanència? Ara són 4 punts, però l'escletxa es pot fer més gran en funció dels resultats dels rivals directes que juguen entre dissabte i diumenge. Per exemple, tenim un duel directe entre Logronyès (40 punts) i Cartagena (36) mentre el Lugo, amb nou entrenador Rubén Albés, visita El Toralin per enfrontar-se a una Ponferradina que encara somia amb el play-off. D'altra banda, l'Alcorcón rebrà el Leganés -que podria veure amenaçada la seva plaça de privilegi pel Girona- i el Castelló viatja a Tenerife. El mateix dilluns, abans del Sabadell-Mallorca, es disputa el matx entre el Rayo Vallecano i l'actual cuer, l'Albacete.

Des del vestidor arlequinat no es vol afegir pressió amb aquesta circumstància i el basc Josu Ozkoidi ho deia ben clar: "mentalment estem preparats per afrontar aquesta situació". El conjunt arlequinat és conscient que gairebé només serveix la victòria per mantenir vives les opcions de permanència. I ho haurà de fer sense la seva principal referència ofensiva: Diego Molina, Stoichkov. El gadità serà baixa obligada per la clàusula de la por que va incloure el club balear en el contracte de cessió. Curiosament, Stoichkov va jugar el partit d'anada al Visit Estadi i va participar directament en el gol de Dani Rodríguez que va significar la derrota arlequinada, pocs dies abans de tancar-se l'operació amb el Centre d'Esports.

Qui serà el substitut d'Stoichkov a l'onze inicial? És una de les grans incògnites ara mateix. Per lògica hauria de ser Aarón Rey. Almenys, el mateix Hidalgo ha manifestat en més d'una ocasió que el gallec ho tenia complicat perquè en la seva posició tenir un futbolista del nivell del gadità. En poques ocasions han coincidit junts a la gespa. Ara veurem si el tècnic opta per algun futbolista de més experiència davant un rival de l'entitat del Mallorca que domina i té la possessió habitualment. D'altra banda, també podria ser l'hora d'Álvaro Vázquez com a 9 i no es descarta la titularitat de Néstor Querol com a principal novetat. De totes maneres, Hidalgo tindrà temps per reflexionar i encertar en un onze que haurà de mossegar si vol crear problemes a l'actual segon classificat del campionat. Per cert, la pluja podria convertir-se en un enemic afegit. Les previsions apunten xàfecs per dilluns i si es confirmen, veurem com respon la gespa de la Nova Creu Alta, que ja va oferir seriosos problemes en altres antecedents a causa del deficient drenatge. Caldrà comprovar si les feines de millora que es van fer tenen efecte en cas de caure molts litres d'aigua durant la jornada.

