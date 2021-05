Sabadell activa la Comissió de Transparència per les sospites sobre el cas Artèxtil

La Junta de Portaveus convocarà la Comissió de Transparència per disposar de més informació sobre la compra de l'Artèxtil durant el mandat anterior. S'ha demanat tornar a posar en marxa aquest mecanisme intern de l'Ajuntament després que el D.S avancés que Mossos d'Esquadra, a instàncies de la Fiscalia, ha obert una investigació per esclarir si hi va haver algun tipus de frau en l'operació. Els responsables polítics del consistori volen fer seguiment de les darreres novetats judicials del cas.

El consistori, amb Maties Serracant d’alcalde i Juli Fernàndez de regidor d’Urbanisme, va pagar 3,2 milions d’euros, sis vegades més del que els venedors, el clan Jorodovich, havien pagat per la nau un any i mig abans (500.000 euros). El primer Tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, aquest dilluns en roda de premsa ha afirmat que les investigacions han entrat en una nova fase i tenen afectació directa a l'Ajuntament, per la qual cosa "estan preocupats". Ha reiterat que el Govern municipal continurà col·laborant amb la Justícia, en el mateix sentit que ha afirmat que s'ha fet fins ara, i que aportaran als Mossos tot el que se sol·liciti.

L'oposició ja va demanar explicacions al Govern, després que el gener de 2020 sortís a la llum el cas. En aquell moment, la portaveu de Junts per Sabadelll, Lourdes Ciuró, va demanar una Comissió de Transparència de l'Ajuntament i el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, requeria explicacions als exalcaldes del mandat, Fernández i Serracant.

En el moment que va esclatar la notícia, l'Ajuntament de Sabadell ja va posar en marxa una comissió interna per esclarir els fets. Durant aquest procediment, es va citar a declarar Serracant i Fernàndez, com a responsables polítics. No es va trobar cap error des del punt de vista tècnic ni administratiu.

