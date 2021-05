El Banc Sabadell i Fluidra lideren la Borsa en el 2021

Dues de les nostres empreses figuren entre els dotze valors de l’IBEX 35 que més han pujat -més d’un 20%- en el primer quadrimestre del 2021. El Banc Sabadell (BS), quarta entitat financera d’Espanya, i Fluidra, multinacional líder en el sector de la piscina i ‘wellness’, acrediten uns guanys més que satisfactoris.

El BS, el valor més rendible dels 12, ha registrat entre els mesos de gener i abril un creixement de l’acció del 48,98%, davant la caiguda del 64,45% comptabilitzada el 2020, l’any en què la pandèmia va castigar durament la banca. Segons els analistes, aquesta revifada té com a origen una certa especulació sobre operacions corporatives, però també prové d’una millora de les expectatives de l’activitat financera i comercial del banc que presideix Josep Oliu.

En comptes de penalitzar al Sabadell, la no fusió amb BBVA i la decisió de mantenir-se com a entitat independent i obrir una nova etapa sembla que ha agradat i ha donat confiança als mercats, ja que la cotització de l’acció SAB no ha parat de créixer. Dilluns, l’acció del BS va tancar a un preu de 0,55 euros (+4,47%)

I Fluidra? La companyia sabadellenca, valor de l’IBEX 35 des del passat 29 de març, està obtenint resultats rècord i assolint màxims històrics a Borsa gràcies a la major demanda dels seus productes a tot el món després de l’esclat de la crisi sanitària i la tornada progressiva a la normalitat. En el primer quadrimestre, ha registrat un creixement del valor de l’acció del 37,95%.

La incorporació a l’IBEX 35 (en substitució de Bankia) ha estat afavorida per la caiguda d’altres empreses per la Covid, però és també conseqüència directa d’una bona tasca en un segment -la piscina- que va a més, amb un volum de comandes que no es veia des del 2008.

El mercat valora l’empresa en uns 3.000 milions d’euros, quatre vegades més que quan Fluidra va sortir a borsa, ara fa 13 anys. En aquest sentit, la seva fusió amb la nord-americana Zodiac no ha fet sinó accelerar i consolidar el procés de creixement.

Fa unes setmanes, JP Morgan va beneir l’arribada de Fluidra a l’IBEX i va elevar el preu objectiu de la seva acció un 57%, de 17 a 26 euros, tot i que dilluns va tancar a 29,55 (+2,25%).

