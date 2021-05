Gremi de Constructors: “La perspectiva és de creixement”

La bonança que viu en aquests moments el sector de la construcció també es percep des del Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca. El seu president, el sabadellenc Melquíades Garrido, assegura que per aquest any “la perspectiva és de creixement”, d’entre un 10 i un 15% respecte el 2020. Tot i la pandèmia de la Covid-19, l’any passat es va tancar amb xifres optimistes que s’espera millorar durant el 2021. Aleshores es van registrar 130 expedients d’obres i s’espera que aquest any aquesta xifra sigui d’entre 145 i 150.

L’inici del primer trimestre del 2021 està sent alentador, amb 62 llicències d’obres majors aprovades per l’Ajuntament, i precisament Garrido prefereix analitzar les dades per trimestres perquè assegura que el món de la construcció varia en molt poc temps i “aquest mes podem estar eufòrics i el següent deprimits”.

Satisfets amb l’Ajuntament

Des del Gremi de Constructors celebren que en els últims mesos han tingut “molta relació i visites amb l’Ajuntament i hem guanyat molt”. Tot i que “d’exigèn cies puntuals sempre n’hi ha”, afegeix el seu president, Melquíades Garrido, “la relació és fluïda i no tenim especials discrepàncies”. El principal tema que els ocupa són les llicències d’obres, que assegura que “no estem en una mala situació, quan fa dos anys podíem esperar un any i mig i ara el període d’espera és de màxim uns sis mesos”.

En aquest sentit, des del gremi empenyen el consistori a agrupar certs processos o reorganitzar-los per fer-los més eficients, com són les gestions relacionades amb els guals permanents, els casos que han de passar per la Taula de Patrimoni, estan pendents d’informes de seguretat aèria per la seva ubicació o alçada o dels bombers.

Des del sector es comparteix aquest optimisme amb l’agilització dels tràmits per aconseguir les llicències d’obres majors. Segons el constructor Fidel Martínez, de Cros Obres i Serveis, “tot va millorant, no són els temps d’abans, tot i que penso que no costa tant donar una llicència, no només a Sabadell”. Garrido creu que el procediment hauria de ser més àgil perquè quan un client es decideix a invertir en un projecte d’aquestes característiques no vol esperar massa a poder-lo executar. El gerent de l’empresa Seinco també comparteix que “ha millorat alguna cosa, les coses com són”. Hi posa la mateixa xifra de temps d’espera de mitjana per obtenir una llicència d’obres a Sabadell: mig any.

Més personal tècnic

Des del sector remarquen la importància que aquests tràmits es facin de la forma més ràpida possible per incentivar la iniciativa privada. El gener de l’any passat, l’Ajuntament defensava que els terminis eren de 4,5 mesos, després d’haver incorporat un tècnic mitjà en arquitectura, dos tècnics superiors en arquitectura i un auxiliar administratiu a la Secció d’Edificació.

Publicitat