El microscopi de la indústria tèxtil

En el món del tèxtil no hi ha ningú que no conegui els comptapasses o comptafils, segons a qui ho preguntis. Un d’aquests, de fa més de 50 anys, encara el conserva el sabadellenc Juan Batalla Bley. Aquest estri desplegable, en forma de lupa portable, servia per comptar els fils o les passades d’un teixit, com si fos un microscopi de la indústria tèxtil, i analitzar-ne les mostres.

“De petit sempre li agafàvem al meu pare per mirar els pèls de la mà, es veien ben grossos!”, recorda Batalla. Fora d’aquesta anècdota, a totes les empreses tèxtils i despatxos hi havia comptafils, i també en tenien els teòrics del tèxtil. De totes maneres, els comptapasses servien per a qui, simplement, volgués veure algun objecte de més a prop, fos filador, joier o es dediqués a la numismàtica i n’hi havia de diferents mides.

