Les terrasses dels restaurants s'omplen per sopar: "Per fi podem treballar al vespre"

Les terrasses dels bars i restaurants de Sabadell es van tornar a omplir ahir més tard de les 17 h i a l'hora de sopar gairebé quatre mesos després. La majoria de locals d'hostaleria de la ciutat van recuperar part del bullici de gent habitual d'abans de la pandèmia en diumenge. Encara que l'aforament als interiors segueix limitat al 30% i l'horari de tancament hagi de ser a les 23 h, els restaurants veuen la llum a poc a poc.

Pel que fa a l'Eix Macià, gran part de les terrasses dels establiments estaven plenes i els cambrers no donaven l'abast. Els plats anaven amunt i avall, mentre que els comensals tornaven a gaudir d'una sensació que feia temps que vivien: menjar en una terrassa al vespre amb els amics.

David Nef, un dels encarregats del restaurant Sacramonte a l'eix Macià, es va mostrar molt satisfet amb les noves mesures decretades pel govern català. "És una gran notícia per nosaltres. Després de mesos aturats per fi podem treballar al vespre i ho aprofitarem al màxim", va expressar. Per la seva banda, Francisco Arriba, propietari del local Metròpolis admetia al D.S. que han patit econòmicament per subsistir arran de la prohibició d'obrir més enllà de les 17 h. "Hem tingut la sort que la propietària del local on estem ens ha cobrat la meitat del lloguer. Si no hagués sigut així, no ens hauríem sortit", va afegir.

A més, Arriba és optimista i espera cada dia omplir la terrassa del restaurant, tot i que es manté prudent davant un possible empitjorament de les dades de Covid-19. "La gent té ganes de sortir, tot i que esperem que la situació no empitjori i tornem cap endarrere amb noves restriccions. Toquem fusta", avisava.

Els locals que serveixen còctels són els més afectats

El cas de Casual és diferent de la resta en ser un local on fan còctels. El propietari va admetre que no els surt a compte obrir només fins a les onze de la nit: "Ningú pren un cubata abans d'aquesta hora. No començarem a recuperar clientela fins que ens deixin obrir fins més tard", va exposar. Tanmateix, tres clientes del local van decidir sopar més d'hora per poder fer unes copes abans de l'hora límit. "Es trobava a faltar quedar amb els amics i fer una copeta", opinava una d'elles. "Necessitem fer vida social i sembla que a poc a poc en farem més", va concloure.

Els restaurants del Centre, plens

D'altra banda, els restaurants del Centre de Sabadell també van aconseguir una gran afluència. Per exemple, el Nazar tenia la terrassa plena i l'interior al 30%, com maquen les restriccions del Procicat. Gamze Can, cambrera de l'establiment, celebrava "la tornada a la normalitat". "Ha vingut molta gent. Hem acabat cansats, però estem molt contents", afirmava.

Carles Sànchez, client del Nazar, explicava al D.S. que feia molt de temps que volia fer una cervesa amb els amics en una terrassa a la tarda. Així mateix, el que ell encara trobava a faltar més és l'oci nocturn: "Poder sortir de festa seria l'ideal, però soc conscient que encara no hem superat la pandèmia. Així i tot, soc molt optimista amb les vacunes i crec que aviat estarem molt millor", opinava.

A les 23 h totes les terrasses i interiors dels establiments van haver de tancar. Eren molts els clients que es resistien a marxar per tal de gaudir d'uns minuts més de vida social. Ahir va ser el primer dia amb les noves mesures, però els propietaris d'establiments d'hostaleria a Sabadell són ambiciosos i demanen poden obrir més enllà de les 23 h i també poder omplir els interiors, si les dades epidemiològiques ho permeten.

