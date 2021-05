El Banc Sabadell cotitza a Borsa molt per sobre de l’oferta de BBVA

El Banc Sabadell (BS) val a Borsa 3.755 milions d’euros, una xifra molt superior a l’oferta presentada per BBVA (2.500 milions) en el marc de l’operació de fusió entre ambdues entitats financeres que, a finals del 2020, no es va materialitzar per discrepàncies en el preu.

Que l’acció SAB tanqués aquest dimecres a 0,667 euros (+0,85%) és el resultat d’una setmana i mitja de creixements continus i, en algunes sessions, fins i tot espectaculars.

La no fusió amb BBVA i el fet de continuar en solitari, al contrari del que es podia preveure, són decisions que han beneficiat l’entitat que presideix Josep Oliu. Mercats i inversors van rebre favorablement els resultats trimestrals del Sabadell (amb un benefici net atribuït de 73 milions d’euros, un 49% més del que preveia el consens del mercat) i ara esperen amb expectació i interès el nou pla estratègic que el BS presentarà d’aquí uns dies (28 de maig).

De fet, les expectatives a curt i mig termini són obertament positives ja que, a banda de créixer en tots els segments i geografies, l’execució del pla d’eficiència a Espanya tindrà un impacte positiu de 141 milions d’euros anuals a partir d’aquest segon trimestre.

La capitalització del Sabadell registra un increment molt per sobre de la resta de bancs de l’IBEX 35, la qual cosa ha portat a alguns analistes a no descartar una possible nova oferta de BBVA, donat l’atractiu del BS.

En la sessió de dimecres, el Sabadell fou el banc amb un major volum de contractació, un total de 44,9 milions de títols (el segon, el Santander, va registrar 40,6 milions, i el tercer, BBVA, 17,7 milions).

Des que va començar el 2021, l’acció SAB registra un increment acumulat del 88,53%, molt superior al del Bankinter (+38,82%), CaixaBank (+32,84%), Santander (+30,65%) o Liberbank (+28,90%).

