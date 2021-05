L'Hospital Quirónsalud del Vallès "reconeix i agraeix" la tasca de les infermeres

L'Hospital Quirónsalud del Vallès ha commemorat aquest 12 de maig el Dia Internacional de les Infermeres amb el lema 'Infermeria: una veu per liderar - una visió de futur per a l'atenció de la salut'. La data escollida internacionalment per aquesta efemèride commemora el naixement de Florence Nightingale, considerada pionera en la pràctica de la infermeria, mare de la infermeria moderna i creadora del primer model conceptual d'infermeria.

Situat al passeig de Rubió i Ors, 23, el centre de Quirónsalud "reconeix i agraeix l'excel·lent labor que realitzen tots els professionals d'infermeria", tal com explica en un comunicat. L'hospital subratlla que aquesta professió compta amb múltiples disciplines poc conegudes perquè la infermeria no es limita només a la cura de la salut i al benestar de les persones. Les infermeres, subratlla el centre hospitalari, "disposen d'innombrables capacitats com el lideratge, la investigació, la innovació, l'organització, la gestió, la transformació digital, l'ús de les noves tecnologies, l'humanització i la direcció, entre altres".

Jurament de Florence Nightingale

El Dia Internacional de la Infermeria també és una oportunitat que l'Hospital Quirónsalud del Vallès aprofita per donar a conèixer els valors, la preparació, les habilitats, la promoció de la salut i el lideratge que exerceixen les infermeres i que formen part de les seves contribucions a la societat. L'hospital recorda, a més, que des del 1983 les infermeres disposen del seu primer codi ètic, el Jurament de Florence Nightingale, que defineix que s'ha de promoure el benestar de les persones ateses, elevar el bon nom de la professió i guardar secret professional.

Quirónsalud és el grup hospitalari líder a Espanya i, juntament amb la seva matriu Fresenius-Helios, també a Europa. Compta amb més de 40.000 professionals en més de 125 centres sanitaris, entre els quals hi ha 54 hospitals amb uns 7.000 llits.

