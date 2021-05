Residències DomusVi, llars segures

Després de mesos de molta tensió, incertesa i pèrdua de vides humanes, l’obtenció de la vacuna contra la COVID-19 representa sens dubte un alè d’esperança per recuperar la normalitat de la vida a les residències i garantir el benestar integral de les persones que hi viuen. A la residència per a gent gran i centre de dia DomusVi Sabadell Ciutat, la vacuna ja és una realitat i il·lumina la sortida de la crisi sanitària.

Vivim un moment marcat per l’esperança i la confiança en què la vacunació permeti als residents tornar a abraçar els seus éssers estimats i gaudir de plaers tan senzills com sortir a passejar, prendre un cafè o, fins i tot, anar al teatre. Els professionals de les residències per a gent gran DomusVi fomenten l’envelliment actiu amb teràpies no farmacològiques que afavoreixen el benestar de les persones no només físicament, sino també psíquica.

Malgrat totes les noves notícies que comporta la vacuna, DomusVi no baixa la guàrdia a les seves residències. Ha reforçat totes les mesures de seguretat i higiene seguint els processos d'“Atenció Segura” auditats i validats per Bureau Veritas, líder mundial en inspecció, certificació i assajos. D’aquesta manera asseguren així que el centre compleix amb totes les mesures estipulades en el programa: Atenció Segura amb DomusVi.

Les residències per a gent gran DomusVi posen el focus en la cura de les necessitats específiques de les persones i les seves famílies. Tots tenim els nostres propis hàbits de vida i a les residències no tenen perquè canviar. DomusVi facilita les eines necessàries per crear aquests espais de vida en un ambient agradable amb els serveis necessaris per afavorir al màxim l’autonomia personal. Al mateix temps, fomenta l’envelliment actiu, afavorint la sociabilitat i la interacció entre els propis residents.

Les residències per a gent gran són llocs segurs i protegits on viure, en els quals la cura i el benestar dels residents i les seves famílies és la màxima prioritat. Els treballadors de DomusVi són el principal actiu de la companyia. Aporten la seva professionalitat i vocació al servei de les persones que atenen. La seva feina exercida amb afecte, empatia i mimo, es veu reflectit en la confiança que els residents i les seves famílies tenen en DomusVi.

Bono-Ajuda per facilitar l’accés a les residències DomusVi

La Fundació DomusVi, sensible davant les dificultats econòmiques per les quals travessen moltes famílies espanyoles en aquests moments, destina una bossa de 1 milió d’euros per ajudar de forma directa a les famílies a finançar el cost dels serveis residencials de les persones grans que ho necessitin. A través d’un bono-ajuda assistencial, la Fundació DomusVi cobrirà de forma parcial el preu de la tarifa d’accés a la plaça privada residencial per aquelles famílies que reuneixin els requisits necessaris per accedir a aquesta ajuda.

L’objectiu de la iniciativa solidària és facilitar l’accés de les famílies a un servei residencial de qualitat en els seus centres per persones grans després de la crisi desencadenada per la pandèmia de la COVID-19. Amb un descens del 11,1% del PIB a l’any 2020 i una economia llastada per la paràlisi de l’actividat, el bono assistencial busca aportar una ajuda directa a les famílies. https://www.domusvi.es/bono-social-fundacion/

Residències DomusVi per a persones grans a Sabadell:

DomusVi Sabadell Ciutat, Sabadell. Tel: 93 746 42 17

