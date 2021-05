Els llits de les pistes d’atletisme: cal més sensibilitat

[Jordi Serrano, Historiador i rector de la UPEC]

Vivim una època que tothom vol estalviar diners. El neoliberalisme ens vol fer creure que les coses les fan les màquines o les fa Déu, i tot el que siguin despeses de personal són sospitoses. Aquesta idea tan estúpida al final ha calat a tot arreu. Quan una empresa anuncia acomiadaments puja en borsa, si anuncia acomiadaments massius encara puja més en borsa. Són tan idiotes que creuen que hi ha duros a quatre pessetes. És la idea postmoderna que amb menys es pot fer més. Així s’han inventat una cadena maleïda de contractacions, i subcontractacions i subcontractacions de les subcontractacions.

Ja deia Marx que el capitalisme porta al seu si el germen de la seva autodestrucció, el problema és que mentrestant pot acabar amb la humanitat sencera. I a què ve tot aquest rotllo?, podeu estar pensant. Doncs a les imatges de les Pistes d’Atletisme. Estaven condicionades per acollir un hospital d’emergència i ara, amb bon criteri, s’ha decidit desmuntar-lo. No criticaré pas haver convertit les pistes en un hospital de companya per la Covid amb 250 llits. Hi ha ara molt llest que diu que quina manera de malgastar diners si no s’ha fet servir. No tenen cap raó. Són els mateixos que si el Taulí hagués quedat desbordat haurien criticat no tenir pensada una alternativa de suport. Hi ha hagut moments que tenir les pistes condicionades donava seguretat de país previsor.

Ara bé, la forma de desmuntar-ho és del tot criticable. Ràdio Sabadell va gravar l’operació i a la gent se’ns va encongir el cor. Vam veure com una mena de grua agafava uns llits i trinxant-los els col·locava en un camió. Tothom va quedar esgarrifat. Estic segur que a l’home que pilotava els comandaments de la grua li van dir: agafa amb la grua els llits, els fots al més ràpidament possible en un camió i els tires a tal lloc. L’Ajuntament de Sabadell va protestar i el Departament de Salut en comptes de donar explicacions plausibles va fer el que és típic de les institucions prepotents: va fer una nota de premsa. La nota de premsa està redactada per algú que es pensa que és molt intel·ligent i que els ciutadans som lluscs. Deu ser curt i no ha entès el problema. Diu que uns llits els traslladen a un magatzem central i que els altres van ser destruïts perquè estaven “obsolets”.

Ara bé, els responsables del Departament de Salut no tenen la més mínima empatia. No saben que hi ha molta gent que té llits molt més obsolets que no aquests? I que queda glaçada en veure aquest malbaratament? Cal més sensibilitat, si us plau. No saben que les institucions públiques tenen un gran problema de credibilitat? Si han de llençar més material, els proposo que dediquin cinc minuts a pensar. S’aixequin del despatx, vagin a veure els responsables de Creu Roja, Càritas i les altres entitats socials de la ciutat i els ofereixin tot el que volen tirar. I ells ja decidiran. Els responsables perdran un matí, però els ciutadans tindrem la seguretat que ens mana gent sensible i raonable.

