Autobusos per la Plaça Major ja!

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Ja fa molts anys, massa anys, algú va tenir una gran pensada. Va decidir contra tota lògica, sentit comú i racionalitat, que els autobusos direcció sud podrien passar pel Passeig però els de sud a nord no. Aquesta és una pregunta que m’he fet moltes vegades, sempre que hi pujo i veig que l’autobús fa una volta de mil dimonis. De fet, en aquests casos recordo tota la parentela del que ho va decidir. Es va fotre LSD?

Un altre va decidir fer un gran pàrquing al Passeig. Tot i el fracàs evident del pàrquing de la plaça del Doctor Robert, en van fer un altre! No només això, sinó que el tenim tancat des de fa molts però que molt anys, cosa que demostra que no feia cap falta. A més, va tenir un paper clau lamentable per a la fisonomia de la plaça central de la ciutat, que impedeix que hi hagi arbres i, amb ells, que hi hagi ombra. Els urbanistes dissenyen ciutats sobre plànol però se les imaginen sense gent, els és més còmode. I mira que hi ha hagut arquitectes i uranistes fent plans durant vint anys en aquest tros de ciutat! Vist el que fan els urbanistes, potser que el proper pla urbanístic el faci un psiquiatre. Van decidir, per si no fos poc, posar l’entrada al passeig de Manresa amb dos carrils col·lapsant el pas de vehicles i el pas dels vianants. També que li donin un premi. Van fer la tanca malament i llavors van tancar un mes la circulació d’autobusos per arreglar el nyap. Ens mereixem tant maltractament?

Bé, però el que volia dir és que la parada, en baixar, continua essent davant Els Padres, és a dir, al lloc més a prop de l’antiga estació de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya (FGC). Però un cop es fa l’estació al mig de la plaça, no es podria canviar el lloc i posar-la al costat de la nova sortida dels FGC? Mira que n’han fet de coses i a ningú se li ha acudit canviar la parada. Però el que és més increïble és que la parada quan puja estigui al capdavall del carrer de la República, molt lluny del Passeig.

Publicitat

Faig una crida al sentit al sentit comú: mentre passin autobusos al Passeig, que passin en les dues direccions i posin les parades al costat de la boca de l’estació. I la intermodalitat? És un malbaratament de recursos fer donar la volta, costa diners, alenteix la freqüència de circulació i sobretot fa perdre el temps a milers de ciutadans en milions de trajectes l’any. Per no parlar del revolt al bar La Llar.

Hi ha qui diu que cal impedir la circulació dels autobusos per l’eix central, normalment és gent que viu al Centre i no agafa mai un autobús o va en bicicleta. Els mateixos que una estona després defensen microautobusos per als mateixos trajectes. Una ximpleria més.

Bé, mentre s’ho pensen, en això podem trigar vint anys més, que els autobusos de pujada puguin passar pel Passeig, estalvia diners, és popular, i la gent ho agrairà. Crec que no he reivindicat mai una cosa que faci estalviar tants diners a l’Ajuntament i que sigui tan popular. Només té l’oposició dels arquitectes i urbanistes i aquests, si es presentessin a les eleccions, no aconseguirien ni que els votés la seva família.

Publicitat