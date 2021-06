Un nou bus a demanda connecta el polígon de Can Roqueta amb Badalona

El polígon de Can Roqueta incorpora un nou servei d’autobús interurbà a demanda per connectar-lo amb diferents municipis del Vallès Occidental i fins a Badalona. El Departament de Territori ha anunciat que el servei entrarà en funcionament aquest dilluns, 7 de juny, i serà possible gràcies a la incorporació de la parada Polígon Industrial de Can Roqueta-Rotonda ITV a línia de bus interurbà 360. La nova parada funcionarà a demanda de dilluns a dissabtes feiners.

Així, el bus no s’aturarà si prèviament els usuaris no han fet una reserva a través de qualsevol dels canals que l’operadora del servei, Sagalés, posa a la seva disposició. Les opcions per poder demanar que l’autobús faci parada són trucar al telèfon 900 13 00 14 (de dilluns a divendres laborables de 8 h a 20 h); utilitzar l’app Sagalés on demand, que és gratuïta i està disponible tant per a Android com per a iOS o bé accedir a la pàgina web www.sagalesondemand.com.

La línia 360 inicia el recorregut a Badalona i passa per Montgat, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, la Llagosta, Santa Perpètua novament i Sabadell. Des de Territori asseguren que d’aquesta manera es facilitarà la mobilitat dels treballadors del polígon, que a partir d’ara tindran l’opció de moure’s de manera sostenible i segura fomentant que s’abandonin els desplaçaments en vehicle privat.

