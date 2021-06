L'oci nocturn reobrirà a partir del 21 de juny, fins a les 3.30 h i amb ball sense distància

L'oci nocturn reobrirà a partir del 21 de juny, uns dies abans de la revetlla de Sant Joan, fins a les 3.30 h i amb possibilitat de ballar a la pista amb mascareta. Així ho confirmen Salut i Interior en un comunicat després que el sector ho hagi anunciat a la sortida de la reunió que han mantingut aquest divendres. El Govern assenyala que l'aforament a l'interior serà del 50% i que es farà un registre de les persones que entren al local i que es guardarà durant un mes. Per la seva banda, el sector ha explicat que es permetrà l'ús de la pista de ball sense distància, només es podrà consumir mentre s'està assegut i l'aforament serà del 100% a l'exterior. Ara, la proposta està pendent de valoració per part del Procicat.

En una reunió convocada pel Departament de Salut amb participació d'Interior i representants de l'oci nocturn, les parts han arribat a un principi d'acord per a la reobertura del sector, tancat des de fa quasi un any per la pandèmia de la covid-19. La concreció de les propostes acordades i d'altres mesures es fixaran en la resolució del Procicat i es revisaran segons l'evolució de la situació epidemiològica, indiquen des del Govern.

Des del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província afegeixen que només es podrà beure si s'està assegut, en grups de sis persones en interiors i de deu a l'exterior. Les discoteques de més de 500 metres quadrats hauran de perimetrar la pista de ball i les més petites no ho hauran de fer, indiquen des de la Fecalon. Hi haurà venda anticipada i s'haurà de fer un control de la traçabilitat de totes les persones que entrin.

La secretària general de Salut, Meritxell Masó, ha fet una valoració positiva de la reunió i que estudiaran les reflexions que els han traslladat des del sector, si bé aquest divendres ja han arribat a un principi d'acord per a la reobertura, en unes declaracions facilitades pel departament.

Per la seva banda, Fecasarm celebra que finalment el Govern permeti la reobertura, tot i que havia demanat que fos abans del 21. La federació ha titllat la reunió d'"històrica" després que justament aquest divendres el BOE publiqués la resolució del Ministeri de Sanitat que dona facultats a les comunitats per decidir sobre la reobertura de l'oci nocturn.

Ramon Mas, secretari general del gremi, ha indicat que estan "contents" per aquest "primer pas", tot i que esperen més flexibilitzacions més endavant. Segons ell, hi ha el compromís de revisar les condicions cada 15 dies.

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) assenyala en un comunicat que rep la notícia de l'inici de la reobertura amb l'"esperança" que sigui "possible i viable econòmicament" per al màxim nombre d'activitats. Fecalon lamenta l'"estigmatització" de l'oci i la restauració nocturna durant aquests mesos i diu que ha estat "molt dolorosa" per al sector.

"Data històrica"

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, qualifica la data d'avui "d'històrica" per a un sector que fa prop de 15 mesos que està tancat. En declaracions a l'ACN, Boadas ha agraït "l'esforç" dels departaments de Salut i d'Interior si bé considera que l'oci nocturn podria reobrir abans i evitar així dos caps de setmana -aquest i el següent- de 'botellons'. De fet, ha indicat que han demanat poder reobrir abans del dia 21 i també que s'ampliï l'horari i l'aforament per als locals que implementin protocols de tests i disposin d'aparells purificadors d'aire.

Boadas ha admès que els preocupa què passarà amb la barra dels locals i tampoc no veu "gaire clar" que s'hagi de fer un registre dels assistents, ja que ho troba "complex" i creu que afectaria la protecció de dades dels clients.

Per altra banda, ha advertit que l'ús de la mascareta serà obligatori excepte quan es consumeixi i ha assegurat que es farà fora qui no la porti fent ús del dret d'admissió.

Sobre els recursos interposats fins ara i que segueixen oberts, ha comentat que han de valorar què fan tot i que ha insistit que amb l'acord per la reobertura s'ha fet "una aproximació important" entre el sector i Generalitat.

Ara diu, es volen centrar en la reobertura i confien que cal seguir endavant perquè els locals puguin remuntar de la situació "molt dura" que han viscut i que els ha omplert "de crèdit i despeses".

En un comunicat, David López, president de Fecasarm i de l'Associació Front Marítim Barceloneta, també ha aplaudit la reobertura, però ha incidit en la importància d'aquesta revisió cada 15 dies d'acord amb l'evolució de les dades sanitàries. "Els empresaris arrosseguen molts deutes i han de poder aprofitar la temporada al màxim", ha dit.

