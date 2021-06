Lluís Matas (Junts): “Entrar a Govern amb alguna regidoria és una opció que hi ha sobre de la taula”

Junts per Sabadell no només continuarà facilitant la gestió del Govern, sinó que el nou portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, té la voluntat que el seu grup municipal assumeixi més responsabilitats i així ho ofereix a l’executiu de Farrés, amb qui desciur com a “satisfactòries i fluïdes” les relacions. “A sobre de la taula hi ha que poguem entrar a Govern amb alguna regidoria o, externament, incidir en els pressupostos d’algunes àrees. Les fòrmules són ilimitades”, manifesta.

Fent valoració dels dos anys, afegeix: “Fem la feina com si estiguessim governant. Això no vol dir que no mostrem el nostre desacord, però busquem la complicitat”

La cartera en què Junts per Sabadell mostra més interès per tenir més pes és l’econòmica, el sector que engloba el comerç, la indústria i el coneixement. “En el nostre programa teníem importants projectes d’impuls econòmic i empresarial”, apunta.

Un dels grans punts que el grup municipal considera que pot impulsar amb més responsabilitats és la renovació de l’eix Gran Via-Ripoll: “No només és una transformació urbanística, sinó de ciutat, per fer-la més moderna i sostenible”.

El portaveu que ha substituït Ciuró evidencia que hi ha discrepàncies ideològiques amb l’executiu de PSC i Podem, i afirma que no renuncien a “fer República”, però ressalta l’objectiu d’intervenir en decisions: “No ens sentim oposició, ens sentim socis”.

En aquest sentit vol marcar diferències amb la resta de grups municipals que no són al Govern. Retreu que falti la voluntat de “sumar per la ciutat d’una manera positiva,” malgrat les diferències; que es faci estratègia de partit per sobre de la ciutat de cara a les pròximes eleccions; o que hi hagi grups que siguin “l’oposició del no, de remenar el passat i de no mirar el futur”.

Posa un exemple per distingir-se’n: “La majoria de les nostres mocions al ple municipal han estat aprovades per majoria”.

