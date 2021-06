14 platges on passar el dia sortint des de Sabadell

Poseu la crema solar i la tovallola dins el cistell i cap a la platja! Us proposem 14 opcions al llarg del litoral català. I en tenim per a tots els gustos, tant de tèxtils com naturistes, tant per anar-hi amb transport públic o amb cotxe (pagant peatges o per vies secundàries gratuïtes). És més, us proposem excursions i llocs on dormir, si hi voleu fer nit.

Per pujar al tren i no caure en cap embús de tornada. Per prendre una cerveseta a la guingueta o fer una excursió pel camí de ronda. A 30 minuts de la ciutat o molt més lluny.

Esperem que la guia orientativa us faci servei! O que almenys us inspiri a fantasiejar sobre els plans que ens esperen.

