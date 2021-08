Armand Vallés, del R. Madrid al juvenil de l'Espanyol

Nova etapa. El jove davanter sabadellenc de 18 anys Armand Vallés s'ha convertit en nou jugador de l'Espanyol després de la seva curta etapa en el Real Madrid, on va arribar procedent del CE Mercantil la passada temporada. La seva intenció era continuar en el club blanc, però un sobtat canvi d'entrenador en el juvenil ha provocat aquesta decisió. "Vaig quedar content del meu primer any en el juvenil B. Vaig jugar bastants minuts i vaig marcar 4 gols. De fet, em van comunicar que confiaven en mi per la pròxima temporada, però el mes de juliol es van produir canvis tècnics i aquesta confiança ja no estava gaire clara. No podia arriscar-me a viure un any sense gairebé jugar, sobretot fora de casa", resumeix el mateix Armand.

L'Espanyol ja havia mostrat interès per ell quan defensava els colors del CE Mercantil a Lliga Nacional. Però llavors el Real Madrid va apostar fort i el davanter va veure una gran oportunitat. "No em penedeixo d'aquella decisió, però ara tot és diferent". El club blanc-i-blau ha insistit i acaba de signar un contracte de tres anys i un altre opcional. Començarà jugant en el juvenil A de Divisió d'Honor -el Sabadell serà un dels seus rivals- i podria entrenar en dinàmica del filial espanyolista. "Em sento molt satisfet d'arribar a un club com l'Espanyol que sempre confia moltíssim en la gent jove. Significa un canvi important en el meu futur i espero aprofitar aquesta gran oportunitat", explica il·lusionat.

L'Armand Vallés és un davanter una mica atípic. Supera els 190 centímetres, però té una mobilitat extraordinària i gairebé exerceix més d'extrem que de '9'. Així ho va demostrar en la seva última etapa en el CE Mercantil de Lliga Nacional juvenil, amb un gran rendiment. El seu primer club va ser el Cercle Sabadellès, en categoria formativa, i després va militar també en el Sant Cugat i Sabadell (futbol-11) abans de retornar al Cercle on va explotar definitivament les seves virtuts golejadores. El Real Madrid, com havia fet amb Edu Vilchez fa 37 anys, va fitxar un jugador del Mercantil. L'aventura ha durat un any i l'Armand vol confirmar la seva progressió prop de casa.

