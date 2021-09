El règim sancionador de la zona de baixes emissions de Sant Cugat comença d’aquí a dos mesos

La primera moratòria sancionadora de la zona de baixes emissions (ZBE) de Sant Cugat del Vallès s’acaba l’1 de novembre. Per tant, d’aquí a dos mesos els vehicles més contaminants, els que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT, podran ser multats si circulen pel centre de la ciutat vallesana. Les multes s’interposaran a través de càmeres fixes i mòbils que llegiran les matrícules dels vehicles, amb imports d’entre 100 i 500 euros, amb possibles increments si es detecta reiteració.

Restriccions els dies laborables

Les mesures restrictives segueixen el model que ja s’aplica a les rondes de Barcelona, de manera que entre les 7 h i les 20 h, de dilluns a divendres, no podran circular pels entorns limitats aquells vehicles que no disposin del distintiu ambiental de la DGT d’emissions zero, Eco, B o C.

Tanmateix, en el cas de furgonetes, camions i autobusos, s’estableix una moratòria d’un any, i no serà fins a l’1 de maig del 2022 que es començaran a multar aquells vehicles que no s’acullin a la norma.

En total, la ZBE discorre per una àrea de quatre quilòmetres, delimitada per la carretera de Vallvidrera, la ronda Nord, l’avinguda de Roquetes, el carrer de Sant Crist Llaceres i el passeig de Valldoreix. La creació de la ZBE ha comptat amb una subvenció de 100.000 euros de l’AMB, que servirà per adaptar les càmeres actuals per poder llegir matrícules i sancionar els infractors.

Publicitat