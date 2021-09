El seguici torna amb il·lusió a la Festa Major de Sabadell

Les entitats han tornat amb força al seguici de Festa Major aquest any. La passejada d’entitats s'ha hagut d’adaptar i s'ha dut a terme a la Fira Sabadell, a fi de controlar l’aforament, i no a la plaça de Sant Roc, com sempre.

La pluja intermitent tampoc hi ha ajudat, ja que ha fet que la mostra dels trabucaires i diables s'hagués de fer sota el porxo de la Fira. Han començat la desfilada els mateixos trabucaires, amb trets a l’aire que feien ressonar les aproximadament les 300 localitats de l'espai firal, plenes a vessar.

Poc després, les portes s’obrien per rebre amb música d'orquestra i, sota la presentació de Lydia Orobitg, de l’Esbart Sabadell Dansaire, les entitats populars de la ciutat: bastoners, diables, capgrossos, gegants i altres mostres de la cultura popular sabadellenca, que van envair aquest divendres ordenadament la nau de la Fira.

El clímax ha arribat amb l’actuació dels Saballuts, que han muntat tres pilars de quatre, fent embogir d’aplaudiments les grades instal·lades per l'ocasió. Tot seguit, les diferents entitats han seguit fent diverses actuacions per tornar a portar la il·lusió de l'inici d'una celebració que, tot i adaptada a la pandèmia, segueix sent Festa Major.

