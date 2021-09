El comerç genera més de 600 milions l’any a Sabadell

El comerç és la segona gran activitat econòmica de Sabadell: genera 641 milions d’euros l’any, només al darrere dels negocis immobiliari, tècnic i administratiu (999 milions) i per sobre de la indústria (460 milions) i la construcció (291 milions). L’activitat comercial representa el 15,4% de l’economia sabadellenca, segons l’estadística de l’Idescat sobre el valor afegit brut (VAB, 2018). “El comerç de proximitat té molts beneficis: és proper, sostenible i afavoreix la interacció social. Fa llaços entre els veïns de la ciutat i dels municipis de l’entorn”, apunta Albert Recio, professor d’Economia Aplicada de la UAB.

Sabadell és la sisena ciutat de Catalunya i la tercera del Vallès en activitat comercial. Les botigues de Barcelona generen 8.519 milions d’euros a l’any, i la segueix l’Hospitalet del Llobregat (1.487 milions). Amb 641 milions anuals, en l’àmbit comarcal, Sabadell queda per sota de Terrassa (802 milions) i Sant Cugat (661 milions). El comerç produeix 2.960 euros bruts per cada veí.

El comerç té bona salut? A falta de dades més recents sobre l’impacte de la Covid, els principals indicadors mostren un creixement progressiu: les botigues s’han recuperat de la crisi econòmica del 2008 –que va fer caure les vendes fins al 2015, tal com es veu en el gràfic de línies –. En els últims tres anys, el negoci ha crescut un 9% a la ciutat. El virus i les restriccions de mobilitat associades han afavorit el comerç de proximitat, segons Recio: “Hem tornat a comprar al costat de casa. Ens quedem més al barri, i a la ciutat, i no anem tant a la Maquinista”.

Aglutinació al Centre

A Sabadell hi ha el triple de botigues que bars i restaurants. Segons l’Observatori de l’Economia Local (OEL) de l’Ajuntament, un terç dels establiments oberts a la ciutat (33%) es dediquen al comerç. L’hostaleria representa l’11%. La majoria estan concentrades al Centre.

El districte 1 –que inclou la milla d’or, Covadonga i Sol i Padrís– aglutina quatre de cada deu establiments de Sabadell (38%). Pràcticament 1.505 de 4.000 locals oberts. Passa tres quarts del mateix si ens fixem en el comerç: 890 botigues d’un total que arriba als 2.250 establiments (39%). El districte 3 –Ca n’Oriac, Torreguitart i Torrent del Capellà– i el 2 –la Creu Alta, Can Puiggener– sumen una quarta part de l’activitat comercial de la ciutat.

Capitalitat vs. ‘e-commerce’

Sabadell també aprofita l’avantatge de ser cocapital de comarca per atraure activitat comercial. Una manera de veure-ho és a través del pes de les botigues en l’economia de la ciutat. Els comerços representen el 15,4% del valor afegit brut de la ciutat, quasi dos punts per sobre del pes comercial en l’economia catalana (13,9%).

Aquest fenomen no és únicament sabadellenc: les botigues contribueixen de forma decisiva a les economies de grans ciutats com Granollers (20,6%), Terrassa (17,1%) i Vilanova i la Geltrú (16,7%). El portent comercial, però, no és infinit: Recio avisa del risc de l’e-commerce i de plataformes com Amazon. “Té costos socials i ambientals enormes. Se li han de posar traves per evitar que acabin monopolitzant el comerç”.

