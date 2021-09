La Crida vol gravar amb una taxa les empreses de venda en línia com Amazon

La Crida proposarà en el ple municipal de setembre que les grans empreses de venda en linia, com Amazon, paguin a Sabadell una taxa per l’impacte que tenen sobre el medi ambient i el comerç local. Per altra banda, proposaran establir punts a la ciutat on se centralitzi l’arribada de paquets, per tal de reduir el nombre de vehicles de repartiment que circulin per Sabadell.

Des d’aquests punts, proposen que el repartiment es faci amb mitjans de transport sostenibles, com podria ser la bicicleta. Respecte a la taxa, la Crida vol fer costat a Barcelona, que està estudiant com gravar les empreses com Amazon.

“Les declaracions climàtiques no tenen sentit si no van acompanyades d’accions concretes i arrelades al territori. Tampoc no n’hi ha prou amb declaracions i campanyes comunicatives de suport al comerç local”, ha assenyalat la regidora de la Crida Anna Lara.

