La xifra actual de socis només es va superar a Primera Divisió

Semblava una utopia i l’objectiu dels 5.000 abonats que es va marcar el president Esteve Calzada com una les potes claus del ‘Pacte Tornarem’ comença a veure’s factible. De moment, s’ha establert el rècord del club -entenent Segona A i la tercera categoria del futbol espanyol, sigui la Segona B o l’actual Primera RFEF- amb 4.388 socis, superant l’últim registre del curs 19/20 quan la campanya de mitja temporada va estirar el nombre d’abonats fins als 4.387, just poc abans d’esclatar la pandèmia i aturar-se la competició.

Es podria parlar del rècord de l’època moderna... o d’ençà que s’han trobat registres oficials. De fet, el Diari de Sabadell només ha pogut rescatar un llistat oficial de l’evolució del nombre de socis des de la temporada 91/92 fins a la 2005/06. A partir d’aquí, s’ha anat actualitzant any rere any. De totes maneres, aquests 4.388 socis actuals no significa el rècord absolut del Centre d’Esports, això segur. A través de diverses consultes realitzades als diaris de l’època, arribem a la conclusió que l’últim antecedent superior és els gairebé 6.000 abonats de la temporada 86/87 en el retorn a Primera Divisió. Quan faltaven tres dies per rebre el FC Barcelona a la Nova Creu Alta, el llavors president Rafael Arroyos (epd) va manifestar al D.S. que “estem contents amb la resposta de la ciutat i esperem superar els 6.000 socis aquesta setmana”.

Publicitat

Quina dimensió social tenia el Sabadell de l’època daurada entre les dècades del 60 i 70? L’Estadi es veia ple cada partit i aficionats veterans asseguren que s’havia superat la xifra dels 5.000 socis.

En qualsevol cas, l’actual registre és un èxit rotund i més després d’un descens de categoria i un any i mig sense poder accedir als estadis. El club ha sabut connectar amb la ciutat, creant una il·lusió i expectatives que s’hauran de complir sobre la gespa.

Començant pel duel d’aquest diumenge (17 h) davant el Barcelona B. S’espera una gran entrada i apropar-se al topall de 4.800 espectadors que permet la Generalitat. Els socis podran accedir mostrant el seu carnet -sense formulari- i fins aquest dijous tenen l’opció d’adquirir entrades addicionals més barates de les que es posaran a la venda al públic a partir de divendres fins a omplir l’aforament permès. Per cert, l'actual 40 per cent podria augmentar en pròxims partits. El Govern estatal està estudiant la possibilitat d'arribar al 80 per cent per recintes esportius a l'aire lliure, però després el percentatge definitiu dependrà de cada Comunitat Autònoma.

Publicitat