Lino: "És un orgull tenir una graderia amb el teu nom a la Nova Creu Alta"

El Sabadell-Barcelona B de diumenge tindrà un protagonista estel·lar en els minuts previs. El club inaugurarà de manera oficial la Grada Lino en la ubicació del Gol Sud. És la primera vegada a la història que un jugador del Centre d'Esports dona nom a una zona de l'Estadi. "Per a mi suposa un orgull i una satisfacció personal molt important", diu Lino Gutiérez, el mític excapità arlequinat, el futbolista que més vegades ha vestit la samarreta arlequinada en els seus 20 anys de professional, després de passar per totes les categories del F. Base. Va militar a Tercera, Segona B, Segona A i fins i tot va gaudir de dues temporades a Primera Divisió.

Lino forma part del Consell consultiu del club -va estar un temps en el Consell d'Administració- i també és membre actiu de l'Associació de veterans. Alguns dels seus companys participaran en l'acte institucional minuts abans de començar el partit davant el filial blaugrana juntament amb el president Esteve Calzada. "Ho interpreto com un reconeixement a la meva trajectòria. Ser el primer jugador que tindrà el seu nom a l'Estadi em fa molta il·lusió". Com a anècdota, el mateix Lino recorda que en el seu moment es va batejar la sala de massatges del vestidor arlequinat amb el nom del Honved Orriols, en honor al també mític exmassatgista del Centre d'Esports.

El fet d'escollir el Gol Sud té com a objectiu potenciar una zona que no tenia gaire acceptació fins ara entre el públic, més partidari del Gol Nord o Preferència. A més, el club va establir uns preus inferiors als altres sectors del camp com a incentiu. Entre els 40 gols que va marcar Lino d'arlequinat, molts aficionats recorden una espectacular vaselina que va significar la primera victòria de la temporada 85/86 davant el Recreativo de Huelva, en un inici de lliga molt semblant a l'actual. "Vam empatar els primers cinc partits i fins a la vuitena jornada no va arribar el triomf. Aquella temporada vam pujar a Primera Divisió. Per la meva experiència en el futbol, demano una mica de tranquil·litat perquè això acaba de començar i es tracta d'un equip gairebé nou. Necessita un temps. L'equip demostra una gran consistència defensiva i tots sabem que el gol és el més difícil del futbol. Arribaran, segur. Només el treball, la constància i les ganes et portaran als resultats esperats. I segur que qui té les idees més clares és l'entrenador", subratlla.

Segur que més d'un soci veterà voldria tenir ara mateix un jugador amb les característiques de Lino al mig del camp, però el protagonista defensa l'actuació de Ramon Folch. "Penso que és un futbolista amb una gran capacitat tècnica i em va agradar el dia de la Balompédica Linense. Potser li falta agafar una mica el ritme físic, però crec que serà una peça important aquesta temporada". Paraula de Lino.

