El petit comerç s’imposa a les grans marques a Sol i Padrís

El comerç d’autor continua encara per davant de les grans cadenes comercials al carrer de Sol i Padrís, la principal artèria comercial del barri. Pràcticament vuit de cada deu comerços són botigues exclusives d’aquesta zona, mentre que les grans cadenes –fonamentalment empreses de serveis– representen el 20% del comerç. Així, les marques pròpies a Sol i Padrís superen amb escreix les grans cadenes de marca nacional o internacional, segons un estudi de camp realitzat pel D.S. el mes de setembre.

Els comerços de serveis –bellesa, assessoris, immobiliàries, clíniques dentals i agències de viatge, entre d’altres– són el sector predominant al llarg del carrer de Sol i Padrís i representa el 38,8% del total. Per darrere se situa el sector de l’alimentació (22,4%), l’hostaleria (13,4%) i les botigues d’equipament de la llar i oficina (13,4%). En l’última posició es trobaria el sector dels complements (2,9%) i les botigues de moda (7,4%).

“Tenim el Centre a un pas, on es concentra gran part de l’oferta de moda. Però ens va molt bé tenir comerços de serveis a prop”, explica Pilar Ramoneda, veïna del barri i clienta habitual d’una perruqueria de Sol i Padrís. Hi coincideix un altre resident de la zona, Paco Muñoz, que destaca que hi ha “molta oferta d’alimentació”, que fa el barri molt atractiu també “per a la gent més gran”.

Els comerciants en són conscients: “Una gran cadena de roba no tindria gaire sentit al barri. Estan concentrades a la Rambla”, explica la Isabel, que regenta un comerç a Sol i Padrís. De fet, només hi ha cinc botigues de roba i moda a aquest carrer i cap d’elles és una gran cadena comercial.

La fisonomia comercial d’aquesta zona de Sabadell és similar a la de l’avinguda de Matadepera, que també conserva la marca pròpia per davant de les botigues clòniques, tot i que el sector de la moda és més rellevant al principal eix comercial de Ca n’Oriac.

Aquesta realitat contrasta amb la milla d’or de Sabadell –Rambla, passeig de la Plaça Major, passeig de Manresa i plaça de l’Àngel–, on predominen les grans cadenes de marca (53%) per davant de la botiga d’autor.

Dos de cada deu, disponibles

Hi ha 67 botigues obertes i 13 locals tancats al carrer de Sol i Padrís. Dels 80 establiments comercials que hi ha, un 19,4% estan tancats i pendents de nova obertura o per lloga. La xifra se situa per sobre dels locals disponibles a Ca n’Oriac (10,2%) i a la milla d’or (7,8%). Els comerciants ho veuen com una oportunitat per dinamitzar la zona.

