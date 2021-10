El soterrament de Renfe a la Gran Via

A principis dels anys setanta van començar les obres de soterrament de la línia de Renfe al seu pas per Sabadell, la qual cosa va permetre construir la particular Gran Via. L’historiador sabadellenc Arnau Berenguer ha rescatat aquesta fotografia històrica feta per Agustí Sallent del llibre Sabadell segle XX, dels historiadors locals Esteve Deu, Jordi Calvet, Martí Marín i Joaquim Sala-Sanahuja, i li ha cridat l’atenció perquè “mai havia vist la construcció de la Gran Via, amb els túnels, i m’ha fet gràcia”.

Berenguer recorda que les obres es van fer entre el 1972-73 i el 1976, durant el mandat del penúltim alcalde franquista, Josep Burrull. L’historiador explica que aleshores hi va haver oposició veïnal, política i d’entitats com la Fundació Bosch i Cardellach, “que deia que substituir una barrera d’acer per una d’asfalt no tenia sentit” i es perpetuaria la separació de la ciutat en dues parts. Els veïns més propers a les zones afectades protestaven per les contribucions especials que els feien pagar des del consistori.

