Un de cada quatre comerços de l’avinguda Barberà, inactiu

Un 24% dels establiments de l’avinguda de Barberà tenen la persiana abaixada. Són 38 els locals que estan inactius a la principal artèria comercial que uneix el barri de la Creu de Barberà amb l’Eixample, segons un estudi de camp realitzat pel Diari el mes d’octubre. No és una situació nova, ni derivada de la pandèmia: “Ja fa temps que aquesta xifra es manté. A l’avinguda, hi ha zones més comercials que d’altres”, explica Montse Navarro, des de l’associació Sabadell Comerç Creu.

Els comerciants creuen que és un eix molt atractiu per obrir botigues d’autor: “Ara, concentra la major part de l’activitat comercial del sud”, explica Navarro. Les dades li donen la raó. Set de cada deu les botigues obertes a l’avinguda de Barberà són exclusives d’aquesta zona, mentre que només el 29,5% correspon a grans cadenes de marca.

“És un bon lloc per al petit comerciant i hi ha una clientela molt fidel”, coincideixen l’Antonia i l’Ainoa, botigueres de dos establiments de l’avinguda. El perfil comercial és similar al de Sol i Padrís (79% de comerç propi) i al de l’avinguda de Matadepera de Ca n’Oriac (72,5%), que també conserven el comerç d’autor per davant del clonatge comercial.

Els serveis i l’alimentació

En el cas de l’eix que enllaça amb la Rambla, abunden els comerços de serveis –com ara gestories, entitats bancàries, telefonia, immobiliàries o similars–, que representen el 25% del total.

El segueix el sector de l’alimentació (16,3%) i els establiments de bellesa i benestar (gimnasos, centres d’estètica i perruqueries, entre d’altres), que sumen el 13,8% del total.

Can Llong, a ple rendiment

La realitat a l’avinguda de Barberà contrasta amb la situació de Can Llong, on pràcticament no hi ha disponibilitat de locals comercials a les principals artèries del barri –ronda d’Europa i avinguda d’Estrasburg–. Pel que fa a la ronda d’Europa, abunden els bars i restaurants (25,64%) i els serveis (25,64%) i cap dels locals està inactiu.

Per darrere es troben les botigues d’alimentació (23%) i els establiments de bellesa i benestar (10,2%) i els locals d’equipaments de la llar i oficina (10,2%). En el cas del barri de Can Llong, predomina el petit comerç: el 74,3% de les botigues són marques pròpies, per davant del 25,6%, que són cadenes.

