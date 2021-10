L'Escola Pia tomba l'AP-Nou Escorial en un derbi calent (5-3)

El primer derbi sabadellenc de futbol sala se l'ha endut l'Escola Pia amb un ajustat 5 a 3 davant l'Amics del Pou-Nou Escorial. Un duel marcat per l'enorme rivalitat que no ha decebut a la cinquantena de privilegiats que han pogut accedir a Can Colapi. Malauradament, però, alguns comportaments han embrutat un derbi renyit fins al darrer segon del partit.

A la pista del pavelló del carrer de Garcilaso s'enfrontaven dos conjunts que arribaven amb la imperiosa necessitat d'aconseguir la primera victòria. Els de Can Colapi, amb el domini de la pilota, intentaven posar setge a la porteria dels Merinals, però els de Francis Barragán, molt sòlids a mitja pista, no han cedit pràcitcament cap ocasió de gol. Poc abans de l'equador del partit, Marc Navarro, amb una rematada acrobàtica, ha avançat als de Pedro Donoso. Tot i el gol local, l'Amics del Pou-Nou Escorial, fidel al seu estil de joc, ha continuat buscant la porteria d'Ignasi González. I l'han trobat, però la parella arbitral els hi ha evitat aplicant correctament la normativa arbitral. Pocs minuts després, Jorge Tendero aconseguia, finalment, situar el momentani 1 a 1.

Quan tot feia indicar que s'arribaria al descans amb taules al marcador, una acció ingènua d'Aarón, expulsat amb vermella directa, ha donat ales als locals, que amb un obrir i tancar d'ulls han situat el 3 a 1 amb dianes de Peluca i Jordi Sardà.

A la segona meitat, i ja amb un còmode 3 a 1, els decibels han anat baixant progressivament amb les dianes de Navarro i Sardà (5-1), però la tàctica del porter-jugador visitant ha permès als dels Merinals posar la por al cos a l'Escola Pia (5-3).

