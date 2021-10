Malallet, la nova ‘start-up’ sabadellenca de roba i complements satírics

La pandèmia ens ha fet estar neguitosos i, fins i tot, de mal humor en molts moments. El fet de poder fer moltes menys coses del que estàvem acostumats, sovint no ho hem paït bé. Anna Canadell va veure la necessitat de canalitzar totes aquestes emocions i és per això que va decidir crear la start-up Malallet, amb seu a Sabadell, que basa la seva activitat a crear roba i complements amb missatges satírics i irònics per ajudar qui els compri a “desfogar-se” i prendre’s la “vida amb humor”.

Productes quotidians

Dit això, són productes de proximitat amb missatges directes i quotidians. A més, cada comanda de tasses, samarretes i bosses de mà –la previsió és augmentar el catàleg de productes– és personalitzada. De moment, l’empresa ven en línia, a través de la web malallet.cat, però la intenció de Canadell és en un futur pròxim poder vendre a botigues físiques creant punts de venda.

De fet, Canadell es mostra confiada que Malallet segueixi creixent de pressa. “He venut articles a diversos llocs de l’Estat. Fins i tot, estic plantejant escriure frases en castellà per arribar a més gent. Hi ha marge per créixer”, diu la propietària de la companyia.

En definitiva, la principal intenció de Canadell és transmetre “l’autenticitat” del seu projecte. “Els comentaris satírics i irònics son part essencial de la meva manera de ser. S’han de poder dir les coses clar i català. Aquesta és la funció de Malallet”, finalitza.

