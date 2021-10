Lliurats els Premis Cambra en un acte ple de personalitats del sector empresarial i polític

Publicitat

Els Premis Cambra 2021 han tingut lloc aquest dijous després de deu anys sense celebrar-se. En la seva 34a edició, la Cambra de Sabadell ha pogut organitzar un acte multitudinari a l'Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, on han assistit prop de 200 personalitats del sector polític, econòmic, empresarial i social de Sabadell i de la comarca, així com alcaldes i alcaldesses de la demarcació territorial de la Cambra, juntament amb representants de la resta d’institucions locals i comarcals.

L'esdeveniment, conduït per l'editor del Diari de Sabadell, Marc Basté, també ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, així com d'empresaris sabadellencs com Eloi Planes, conseller delegat de Fluidra, i Josep Oliu, president del Banc Sabadell.

Dit això, en primer lloc, s'ha entregat el guardó al Mèrit Empresarial a l'empresa Lípidos Santiga, que basa la seva activitat a refinar olis i greixos vegetals per als sectors de l'alimentació humana i animal. El seu conseller delegat, Francisco Soler, ha agraït el reconeixement i ha expressat que el seu pare, fundador de la companyia, estaria molt orgullós per aquesta distinció. "Ell ja no hi és, però la seva feina ens ha dut on som ara", ha afegit.

En segon lloc, s'ha atorgat, a títol pòstum, el guardó del Mèrit a la Trajectòria Personal i Empresarial a Josep Bombardó. El reconeixement l'ha recollit el seu fill Xavier, que ha recordat la figura del seu pare: "És un gran reconeixement per a ell. Estimava a la ciutat i s'hauria sentit molt agraït". I, en tercer lloc, el Parc de Recerca de la UAB ha aconseguit la distinció pel Mèrit a la Trajectòria d'una Entitat.

Valoracions de Torrent i Alberich

Abans de l'entrega de premis, el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, ha valorat el fet de poder tornar a celebrar els Premis Cambra: "Hem recuperat el lliurament dels Premis Cambra després de deu anys. Són el motiu per apropar-nos encara més a les empreses de la regió. De fet, la Cambra no ha reduït la seva activitat durant la pandèmia i ha estat al costat de les companyies en tot moment", ha reivindicat.

Per la seva banda, Roger Torrent ha felicitat als guanyadors dels Premis i ha exposat quines han de ser les bases del futur econòmic de Catalunya. "El nostre territori no té matèries primeres, però el nostre petroli són les persones. És imprescindible que connectem el talent humà amb el teixit econòmic. Ens cal molta més innovació", ha expressat. A més, també ha assegurat que la Generalitat ha estat al costat de les empreses en els "moments més durs de la pandèmia" i que seguirà per aquest camí.

Conversa entre Àlex Roca i Eloi Planes (Fluidra)

En l'acte també hi ha hagut una conversa de més de 30 minuts entre l'atleta Àlex Roca i el conseller delegat de Fluidra, Eloi Planes. Roca, que té paràlisi cerebral amb un 76% de discapacitat física, ha argumentat el seu lema 'El límit el poses tu'. "Sabeu quantes vegades m'han dit que no podria fer alguna cosa? Però ningú em dirà que puc fer i que no", ha manifestat. De fet, Roca ha acabat la Titan Desert, una de les proves de mountain bike més dures, i ha finalitzat diversos triatlons.

Planes, que escoltava els seus arguments amb atenció, li ha preguntat què suposava per ell la felicitat: "Per a mi és estar envoltat del teu equip de vida, és a dir, les persones que m'estimo. Tant de bo no hi hagi més pandèmies, però ens ha ensenyat el valor de la salut, de les abraçades i de l'amor", ha indicat.

