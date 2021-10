El Covadonga Urban Lab, pendent de la seva continuïtat

El Covadonga Urban Lab es troba estancat entre dues aigües. Passat més d’un any i mig des que la UAB va posar en marxa aquest laboratori d’idees per revitalitzar el barri, amb el suport de l’Ajuntament, s’han definit una vintena de projectes estratègics per al barri i concretat dues accions a fer, però, alhora, el Lab està encallat a l’espera que el consistori digui com vol recollir el guant de la feina feta. “Ens interessa saber si aquesta estructura que s’ha muntat té un valor i interès per a l’Ajuntament per seguir-la treballant”, explica el coordinador del projecte, Konstantinos Kourkoutas, al Diari. Per la seva part, el Govern estudia les diferents propostes presentades.

Aquest laboratori l’impulsa la universitat, però és col·laboratiu amb el consistori, el Taulí, l’ESDi, el Gremi de Fabricants i TUS, per citar alguns exemples, així com l’associació de veïns de Covadonga, l’AMPA de l’escola Samuntada i la Fundació Bosch i Cardellach, entre d’altres.

Què s’ha fet?

A l’Urban Lab hi ha dos projectes que han agafat impuls: d’una banda, la transformació de la Gran Via, liderada per l’Ajuntament des de l’oficina específica que gestiona Junts per Sabadell i que és el projecte més ambiciós, en l’àmbit conceptual i pressupostari, que el Govern té sobre la taula. I també, nascudes en el laboratori urbà, hi ha les comunitats energètiques, de veïns que s’ajunten per instal·lar plaques solars i caminar cap a l’autosuficiència elèctrica, compartint la despesa d’instal·lar plaques solars i els beneficis de l’estalvi elèctric (a part dels mediambientals, que van més enllà).

Tanmateix, vinculat a l’Ajuntament i al Lab, recentment s’han posat les bases de l’SBD Esport Hub, un espai que vol potenciar la salut, l’esport i la innovació en l’eix Gran Via - Ripoll i que vol ubicar la seva seu al barri de Covadonga. El passat mes de juliol, després d’any i mig de reflexió compartida amb més de 300 persones i una quarantena d’entitats, el Covadonga Urban Lab va presentar el document Cap a un Covadonga innovador, inclusiu, saludable i sostenible. Una agenda compartida per a l’any 2030, en què recull les reflexions i propostes generades al llarg d’aquest temps de debat. Principalment: reformar l’Artèxtil, millorar l’ecosistema fluvial del riu Ripoll per “potenciar el paisatge de proximitat”, transformar la Gran Via, canviar la cara al carrer de Covadonga i crear l’SBD Esport Hub.

Arribats en aquest punt, Konstantinos Kourkoutas considera que “la nostra part l’hem complert, però no volem anar més enllà si l’Ajuntament no ho acompanya”.

Extrapolable a tota la ciutat

El Covadonga Urban Lab s’ha centrat en aquest barri a l’altra banda de la Gran Via per les seves característiques demogràfiques, de teixit associatiu, educatiu, cultural, etc. Però des d’un inici els impulsors han tingut clar que el que es planteja es pot adaptar a tots els barris de la ciutat.

Publicitat