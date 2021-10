De quan els cavalls feien diàriament la ruta entre Sabadell i Barcelona

Quasi 700 anys. La ciutat de Sabadell fa temps que està relacionada amb el món dels cavalls.

I és que en època tan llunyana com el 1398 és quan es constitueix la Confraria de Sant Antoni Abat, amb la llicència dels senyors de la vila de Sabadell. Aplegava pagesos, tractors de bestiar i traginers. “Era com un gremi de l’edat mitjana”, explica Sílvia Casajoana, comissària de la mostra i actual presidenta de la Colla. “Les normes han anat canviant: gremi, confraria, germandat, colla...”, explica.

Però en essència, actuava de mútua dels seus membres, donant cobertura en cas de malaltia o defunció. I també s’encarregava d’organitzar la festivitat de Sant Antoni.

Tot i això, es va formalitzar –tal com es coneix actualment– l’any 1871; i el primer president va ser Pau Gambús. Però l’entitat viurà canvis immediatament. I és que la divisió de l’entitat entre Colla Vella i Colla Nova arriba tot just tres anys més tard, el 1880.

El motiu és la desavinença causada per la suspensió de la Passada per mal temps. Una part de l’entitat va escindir-se i va fundar la Montepio Juventut de Sant Antoni Abat - Colla Nova. Des d’aleshores les dues entitats s’alternen cada any la capçalera de la Passada.

Són temps daurats per a les empreses de transports (traginers i carreters), que feien diàriament la ruta entre Sabadell i Barcelona transportant mercaderies i matèries per a la indústria. Hi destacaran empreses com Casas i Casajoana.

“El meu besavi feia els viatges entre Sabadell i Barcelona. De fet, s’aturava a Montcada i allà canviava de cavalls, perquè descansessin. Després, de tornada, feia el canvi”, explica Sílvia Casajoana.

Tanmateix, la creixent industrialització també comportarà la desaparició d’aquest ofici. “Els cotxes tirats per cavalls passen a ser cotxes de motor”, diu Casajoana. I, per tant, deixen de ser una eina. “Passen de ser un estri a una peça de luxe”.

No només traginers i carreters. També els guarnicers, ofici en el qual a Sabadell destacava la família Trabal (guarnicioners de Sabadell fins al 1989). Seu és el gran einer que es mostra a l’exposició. “Imagina’t la d’eines que es necessitaven per fer un guarniment”, ressalta Casajoana.

A la mostra també es poden veure els estatuts originaris de la Colla, llibres d’actes i comptes, així com fotografies de l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS), datades de principis de segle XX, on es poden apreciar les passades i benediccions de Sant Antoni davant d’edificis com l’Hotel Suís, la plaça del Gas i la Rambla.

