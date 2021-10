El teu defensor: “Hi ha diverses voreres aixecades a Can Feu”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Una veïna de Can Feu denuncia l’estat de tres carrers del barri i demana que es reparin. L’Ajuntament preveu reparar el passeig de Can Feu i s’ha compromès a revisar la resta de peticions del veïnat.

"És inviable travessar-ho"

Mariona H., veïna del barri de Can Feu, s’ha posat en contacte amb El teu defensor per denunciar l’estat “d’abandonament” del barri de Can Feu. Enumera específicament tres carrers: a la rotonda entre ronda d’Ibèria i carretera de Barcelona –específicament on hi ha la benzinera–, un tram de la vorera del carrer dels Germans Fargell, i un altre tram d’una vorera del passeig de Can Feu –des del supermercat Aldi fins a la cantonada amb Pintor Borrassà–.

“Estem així des del juliol del 2021. Són voreres sense arreglar, els serveis municipals de llum i aigua ho han deixat així”, destaca la veïna, que lamenta que “és inviable travessar aquests espais” amb un cotxet de nadons o per a persones amb mobilitat reduïda: “Hem d’anar esquivant obstacles”, diu. La veïna explica que es tracta d’obres inacabades de manteniment municipal.

"Es revisaran aquestes peticions"

El D.S. ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per mirar de donar resposta a les peticions de la veïna. Segons fonts municipals, precisament el proper dimarts 2 de novembre s’inicia la renovació i millora de ferms i voreres als districtes 1, 2, 3 i 5. Aquest projecte preveu una reparació de setze carrers en total i compta amb un pressupost de 57.992,76 euros.

Entre aquestes millores, s’inclouen les voreres del passeig de Can Feu, però no la resta de les vies que enumera la Mariona. “Aquestes peticions s’aniran revisant”, exposen des de l’Ajuntament.

D’altra banda, respecte a la petició de tancar les voreres aixecades, les mateixes fonts afirmen que “l’Ajuntament ja està controlant si hi ha espais oberts per empreses subministradores que estiguin canalitzant”, i avança que “se’ls requerirà que tanquin els espais d’obra de manera provisional retirant tanques i altres elements fins que les obres finalitzin”.

