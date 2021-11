Els congressos virtuals es consoliden amb la Covid

Stands Virtuales és la nova start-up sabadellenca que es dedica a organitzar exposicions, congressos i esdeveniments corporatius en línia personalitzats per a empreses. Rosa Gándara, Ricard Mata i Amaya Martin, tots tres amb àmplia experiència en el sector dels estands, són els tres socis fundadors. L’empresa funciona des del setembre i ja té clients d’arreu de l’Estat, així com de Costa Rica i els Estats Units.

“El nostre negoci és un reflex d’allò que sempre hem fet, que és organitzar esdeveniments presencials. Vam entendre, però, que calia adaptar-los a la modalitat virtual i, per això, vam ajuntar-nos els tres i vam muntar Stands Virtuales”, explica Ricard Mata. La companyia disposa de dues plataformes creades amb l’objectiu que el client pugui dur a terme congressos on-line personalitzats i de manera senzilla. D’una banda, trobem All Connected, gestionada per l’equip tècnic. I, d’altra banda, Click Show, un producte fet a mida per tal que l’usuari pugui gestionar els seus propis esdeveniments, amb total autonomia per canviar aparença i continguts.

Stands Virtuales va presentar les dues eines en un acte de presentació de la companyia a l’Hotel Verdi de Sabadell a finals del mes de setembre, en què van assistir professionals del sector. L’empresa va realitzar una demostració utilitzant ulleres VR, perquè els convidats experimentessin la sensació de submergir-se en un entorn digital.

D’altra banda, Rosa Gándara explica que els clients que han tingut fins ara han acabat molt satisfets amb el servei que ofereixen. “Les empreses tenen la llibertat de demanar-nos el que vulguin. Ens adapten a elles i oferim l’experiència més immersiva del mercat. Tothom que prova la nostra plataforma, repeteix”, assegura.

Els avantatges dels congressos virtuals que organitzen són diversos: “Evitem temps de desplaçament als treballadors i cuidem el planeta, oferim més flexibilitat al client i, finalment, li donem l’opció de fer més esdeveniments corporatius al llarg de l’any”, enumera Amaya Martín.

Stands Virtuales oferirà aviat un format híbrid, és a dir, organitzarà esdeveniments presencials, però amb experiències virtuals. “És una proposta innovadora que creiem que pot tenir èxit”, finalitza Ricard Mata.

