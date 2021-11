La 2a Fira Ocupació oferirà prop de 70 llocs de feina "reals"

La Fira Ocupació torna per segon any consecutiu a Sabadell, després que l'any passat fos creada per reduir els efectes econòmics provocats per la pandèmia. Enguany, l'esdeveniment, que tindrà lloc entre els dies 10 i 12 de novembre, oferta 69 llocs de treball, amb la possibilitat que n'acabin sent 200, en 26 empreses sabadellenques i de la comarca -el doble que el 2020. En l'edició de l'any passat, 43 persones van trobar feina. Dit això, la Fira tindrà activitats en format telemàtic i altres presencials a Fira Sabadell.

Empreses en recerca de professionals i persones en cerca de feina es donaran cita en l'esdeveniment. Qui estigui interessat a apuntar-se a la Fira pot inscriure's a les ofertes de treball publicades a la web de l'Ajuntament. Les ofertes pertanyen a àmbits diferents com el de l’administració, comerç, atenció domiciliària, infermeria, neteja, automoció, entre d’altres. En aquesta edició hi ha un increment de la diversificació dels perfils professionals respecte a l’any passat. Enguany, en són 39. Per cobrir aquestes vacants la Fira Ocupació té capacitat per desenvolupar més de 900 entrevistes.

La tinenta d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Montse González, s'ha encarregat de presentar la Fira aquest matí en una roda de premsa. “Cal destacar que enguany s’ha incrementat en deu la xifra d’empreses presents en aquesta fira i això també ha fet incrementar exponencialment la xifra d’ofertes de feina a què es poden apuntar les persones en recerca de feina el doble que l’any passat. Agraïm la confiança del teixit empresarial en aquest tipus d’esdeveniments amb què l‘Ajuntament vol donar suport a les empreses que generen ocupació i volen captar talent i tenir millors equips", ha afirmat.

Activitats i tallers de preparació

D'altra banda, entre les activitats més destacades hi ha dues edicions del taller on-line Simulació d’un procés de selecció: l’entrevista, impartit per l’equip d’orientació laboral de l’Ajuntament de Sabadell, i una edició del taller presencial De l’emoció a l’acció: TV show!” a càrrec de l’expert Fran Rojas.

En paral·lel, en el marc de Fira Ocupació Sabadell també s’han organitzat activitats adreçades a les empreses participants. En concret, s’ha desenvolupat entre els dies 4 i 5 de novembre un taller pràctic amb l’objectiu de preparar a les empreses a fer les preguntes adequades per obtenir la informació que necessiten conèixer de les persones candidates.

