Mara Jiménez, 'influencer': “A Netflix tinc llibertat creativa”

El 2021 ha sigut un any ple de canvis per a Mara Jiménez (Sabadell, 1995). A principis d’any va obrir el compte d’Instagram Croquetamente, que té 265.000 seguidors, i des de fa un mes elabora vídeos per al TikTok de Netflix. Ella no hauria pensat mai ser influencer, però la vida l’ha portat per aquest camí. Jiménez pretén conscienciar els seus seguidors de la importància de la salut mental.

Quin tipus de vídeos elabores per al TikTok de Netflix?

Són vídeos basats en les pel·lícules o sèries més vistes de la plataforma que tenen un contingut distès i entretingut. Jo elaboro un contingut molt lliure amb l’objectiu que cridi l’atenció dels adolescents, que són els qui tenen TikTok. La veritat és que Netflix em dona molta llibertat creativa.

Com van contactar amb tu?

La col·laboració amb Netflix és molt recent. Vam contactar amb mi per correu electrònic i ràpidament ja em vaig posar a treballar amb ells. De fet, ja havia col·laborat amb la plataforma al programa ¡A cantar!. Va ser una alegria molt gran que comptessin amb mi per fer vídeos a TikTok, no m’ho esperava. Vull que aquesta col·laboració duri tant com sigui possible.

La teva etapa com a ‘influencer’ va començar amb la creació del teu perfil d’Instagram, ‘Croquetamente’.

Sens dubte. Vaig obrir el compte Croquetamente perquè volia parlar sobre els trastorns de conducta alimentària que he tingut. Al principi només l’utilitzava com a diari personal, però vaig anar trobant gent que tenia el mateix problema que jo i vaig decidir passar-me a l’activisme. El perfil d’Instagram em permet dur a terme una tasca més educativa.

La sabadellenca fa vídeos per al TikTok de Netflix, en els quals busca entretenir el públic més jove de la plataforma audiovisual

Com creus que ha afectat la pandèmia la salut mental i l’autoestima de les persones?

És evident que hi ha hagut un increment molt gran de persones que han tingut i segueixen tenint problemes de salut mental i, també, d’autoestima. A més, s’han multiplicat els trastorns de conducta alimentària per culpa dels confinaments i d’estar tant temps a casa. És molt evident que hi ha una manca de recursos en l’atenció a la salut mental. Crec, a més, que hauria de deixar de ser un tema tabú. Si no estem bé, hem de demanar ajuda.

Què suposa per a tu ser ‘influencer’? Sempre dius que ho has acabat sent de sorpresa.

Per a mi és molt terapèutic. He estat molts anys reprimint-me i ara dono veu i nom a tots els problemes que he tingut al llarg de la meva vida. És veritat que no hauria imaginat ser influencer i la realitat és que tot m’ha vingut de cop. M’hi he hagut d’acostumar, però és una tasca molt bonica. Crec que compensa tots els anys de patiment que he viscut. A més, tinc una comunitat de seguidors meravellosa. Molta gent em dona les gràcies pel contingut que faig.

Com et veus en un futur?

Ara mateix, col·laboro amb Netflix i tinc el meu compte d’Instagram. Estic satisfeta amb el que tinc i, per tant, prefereixo no mirar gaire cap al futur. Abans planificava molt, però aquest any m’ha demostrat que no es poden fer plans. T’has de deixar portar. Per a mi tot han estat sorpreses i espero que el 2022 sigui igual de bo. Això sí, vull seguir creant consciència sobre temes transcendents per a la societat i ajudar sempre que pugui els altres.

