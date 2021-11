Musicoteràpia, quan els instruments també sanen

“No vull que vagin a un concert perquè se m’adormen”, li va dir una persona de l’àmbit del tercer sector i les capacitats diverses, un cop, a Sònia Gainza. “Necessitem tallers i activitats”, hi va afegir.

La directora catalana de la iniciativa Apropa Cultura no va deixar de banda el matís i, rumiant, van apostar per tallers de musicoteràpia de la mà de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

En el que s’ha anomenat el programa Un matí d’orquestra, l’OSV ha facilitat l’accés a la programació cultural a les persones en situació de vulnerabilitat ateses per les entitats serveis socials. Entre novembre del 2020 i el novembre actual s’han realitzat 16 sessions, en les quals han participat 143 persones de 9 centres de serveis socials del Vallès. Es tracta de persones provinents de col·lectius amb discapacitat intel·lectual, de l’àrea de Salut Mental, alzheimer i altres malalties.

El taller de música participativa ha estat liderat pel musicoterapeuta Raül Hernández, qui explica que la música és holística: “També serveix per treballar la respiració, per allunyar-nos de pensaments que no ens aporten gaires coses bones...”.

Així mateix, Òscar Lanuza (gerent de la Simfònica del Vallès) explica el nou paper dels músics: “La música ja no es limita al gaudi estètic o l’excel·lència del concert (que també), sinó que com a músics hem de ser facilitadors i teixir aliances amb la societat civil”. “El rol dels músics ha canviat. Ara no és anar al concert i quasi no mirar cap al públic”.

Tal com assenyala el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, resulta per part seva la voluntat de construir una ciutat més inclusiva. “Això és una opció d’oci cultural inclusiu que resulta transformadora”, conclou.

Publicitat