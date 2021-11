Sabadell mira Covadonga

Per poder-ho aconseguir després d’aquesta modificació general ara s’han de treballar els tres àmbits d’actuació que ja s’han definit, començant al barri de Covadonga. De nord a sud són: l’entorn de la Torre Turull (davant la baixada de la Cobertera); l’illa dels carrers de Bilbao, Ripoll, la Gran Via i el carrer de Covadonga, així com diverses finques entre el talús del Ripoll i els carrers de Bonavista, Ripoll i Metge Mir. Finalment, hi ha l’àrea que comprèn els terrenys a nord i sud de l’entorn del campus de la UAB.

Des del Govern no es posen terminis per concretar aquestes actuacions donada la seva complexitat. Però sí que esperen tenir definits els aspectes tècnics referents al segon i al tercer àmbit a finals de l’any que ve. En altres paraules, això deixaria la zona urbanísticament a punt per iniciar els projectes que es determinin.

Només la modificació del Pla General ha trigat dos anys i mig a fer-se. Lluny queda el primer pas que va aprovar l’anterior govern quadripartit el març del 2019. Per això, veus com les de la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, reclamen passar “a la realitat, al màxim d’acció, agafar embranzida per fer una transformació efectiva”. Per la seva part, el president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, apunta que tot i que la proposta “és encoratjadora”, explica que “ens fan patir més els terminis d’execució. Sempre patim que amb la burocràcia se’ns passi l’arròs, i com abans ens hi posem, abans ho tindrem”, conclou.

Les actuacions