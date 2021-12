El personatge: Què feu aquests dies de festa a Sabadell?

Artur i Arnau Andreu: “Intentem gaudir el que ens ofereix la ciutat"

Habitualment per aquestes festes fan una escapada, però aquest any “ens hem quedat aquí i intentem gaudir el que ens ofereix la ciutat”, explica el sabadellenc Artur Andreu, acompanyat del seu fill Arnau.

Dinar fora de casa o anar al cinema són alguns dels plans que han fet. Amb la pandèmia, toca “tranquil·litat. Per les circumstàncies que tenim ens hem quedat per precaució”, apunta el pare, però això no vol dir quedar-se quiet al sofà, ja que “a Catalunya hi ha moltes opcions i farem excursions de proximitat”. Pensen en la Mola o el Turó de l’Home com a llocs on anar a gaudir de la natura aquests dies de tardor i fer excursions.

Mireia Esteban, Berta i David Barjie: "Hem aprofitat per decorar la casa de Nadal"

La família Barjie Esteban, de Castellar del Vallès, va venir ahir dilluns a donar un cop d’ull a l’ambient nadalenc de Sabadell. Ja l’han vist algun altre dia i asseguren que “està força bé, aquest any és molt bonic”, tant pel que fa als llums com la Fira de Santa Llúcia i la decoració de la façana de l’Ajuntament.

Els pares, el David i la Mireia, van destacar la tranquil·litat que hi havia pels carrers del Centre després de dinar en un restaurant japonès, un dels preferits de la seva filla Berta. A part d’això, han aprofitat aquests dies “per decorar la casa de Nadal”, amb l’arbre i el pessebre i aviat aniran a buscar el tió.

Jordi Finestres: “Ens ha sorprès el pessebre”

Com que no té pont, Jordi Finestres va visitar ahir Sabadell amb la família, ja que són de Sant Cugat del Vallès. Es van moure pel voltant de l’Ajuntament i “ens ha sorprès el pessebre”, va comentar Finestres. Per la seva magnitud i detall, davant del consistori. Segons el cugatenc, “ens ha agradat perquè tot i que potser no està acabat, te l’imagines, i està molt ben decorat”.

A aquest professional de l’educació física, treballador de l’Institut Guttmann -dedicat a la neurorehabilitació-, li va agradar que la zona zero del centre de la ciutat fos molt accessible, “cada vegada amb més carrers per a vianants i una ciutat més ecològica i respectuosa amb el medi ambient”.

