Empat sense gols entre la UD Tibidabo i el Atlètic Gironella (0-0)

Igualtat sense gols. El partit per la jornada 10 de Segona Catalana entre el Tibidabo Torre Romeu i el Atlètic Gironella ha acabat amb un tranquil empat sense un dominador clar ni grans oportunitats per a cap dels dos equips.

S'ha donat un discret xoc en el qual, si bé és cert que el conjunt visitant ha tingut per moments una mica més d'iniciativa i control dins del camp, no s'ha vist un nivell a destacar per cap dels dos costats.

Una de les poques jugades a tenir en compte ha estat un dubtós penal a favor del Gironella a poc més de deu minuts per al final del partit, que Víctor Beas li ha detingut a Pere Portell. Al minut següent, Moises Camprubi s'ha anat expulsat en veure la segona targeta groga i així, hem tingut el moment més emocionant del xoc.

No obstant això, el partit ha conclòs sense gols i, amb aquest resultat, el Tibidabo acumula el seu tercer empat consecutiu i es posiciona novè en la classificació amb 12 punts. Diumenge que ve l'equip sabadellenc visitarà a la UD Pirinaica, actualment segon en la classificació.

