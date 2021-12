Condemnen dos centres mèdics de Sant Cugat a indemnitzar una dona a qui no van diagnosticar un embaràs ectòpic

Un jutjat de Barcelona ha condemnat una companyia asseguradora a indemnitzar amb 33.151 euros una pacient per la deficient actuació mèdica realitzada per les dues ginecòlogues que la van assistir en dos centres mèdics de Sant Cugat del Vallès. L'abril del 2018 la dona tenia un embaràs ectòpic, fora de l'úter, però li van diagnosticar erròniament un avortament espontani. Quan al cap d'uns dies li van fer més proves, van descobrir l'error, però li van haver d'extirpar una trompa de Fal·lopi.

Els fets es remunten a l'abril del 2018 quan la pacient va acudir al servei d'urgències de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital General de Catalunya, per presentar metrorràgia de 9 dies d'evolució. En la visita, la doctora que la va atendre va realitzar una exploració ginecològica que incloïa ecografia TV informada com a normal i es va sol·licitar test de gestació en orina, que va resultar positiu.

Davant d'aquestes troballes, sense altres proves afegides, la doctora va orientar el diagnòstic com a "avortament espontani, resolt completament". Quatre dies més tard, el sagnat abundant continuava i s'acompanyava de dolor amb cansament i debilitat general, per la qual cosa la pacient va acudir al Policlínic Torreblanca. En aquesta visita la doctora que la va assistir va realitzar una ecografia de control que es va informar com a normal.

Davant la persistència dels símptomes, sagnat genital des de feia tres setmanes amb dolor pèlvic localitzat a la fossa ilíaca esquerra, l'afectada va acudir, de nou, a l'hospital. Li van fer una analítica de sang, prova senzilla que no va ser realitzada a les consultes anteriors, on es va detectar que "l'hormona de l'embaràs positiva i anèmia". Davant d'aquests resultats es va diagnosticar un "avortament tubàric esquerre", un embaràs ectòpic, fora de l'úter, i es va modificar el diagnòstic erroni anterior d'avortament espontani.

L'endemà de l'ingrés, la pacient va haver de sotmetre's a una intervenció quirúrgica mitjançant laparoscòpia per extirpació de la trompa de Fal·lopi esquerra. El retard de més de dues setmanes en el diagnòstic d'embaràs ectòpic va impedir que l'afectada pogués sotmetre's a un tractament farmacològic (fonamentalment amb methotrexate), i preservar així la trompa de Fal·lopi esquerra.

La sentència recull els arguments de l'acusació, portada per l'associació Defensor del Pacient, i assenyala que "es va arribar a un diagnòstic erroni (avortament) que va impedir fer altres proves i actuar en conseqüència, i no després quan la situació, com és natural, es va agreujar tant que va caldre extirpar la trompa esquerra".

