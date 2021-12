La Cap d'Any Race CE Sabadell torna per la porta gran

El pròxim 31 de desembre, i sempre que la variant òmicron no ho impedeixi, tornarà l'esperada i multitudinària Cap d'Any Race, organitzada per WeRun, i que enguany comptarà amb el suport del Centre d'Esports Sabadell. Aquest migdia, a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, s'han conegut tots els detalls de la desena edició.

Enguany, tot i la pandèmia, es mantenen les dues curses, infantil i per adults, i la Cap d'Any Race incorpora un nou partner com és el CE Sabadell: "Ens fa molta il·lusió que el nom del Sabadell torni a una cursa tan emblemàtica, que de ben segur serà més arlequinada que mai. Per nosaltres és un tema estratègic, que ens identifica amb la ciutat. A més, comença i acaba en un barri com la Creu Alta, que enguany celebra el seu 250è aniversari.", ha explicat la vicepresidenta de l'entitat arlequinada Ana Navés.

A més, i coincidint amb el dia 31 de desembre, el Banc Sabadell, un dels espònsors principals de la Cap d'Any Race, ha dissenyat un logo especial per la samarreta d'aquesta desena edició: "el 31 de desembre el Banc celebra el 140è aniversari de la seva fundació. Col·laborar amb WeRun, la ciutat i el CE Sabadell ens satisfà enormement. Convidem a tothom que s'apunti a córrer o caminar, tant se val, que surti al carrer i faci ciutat", ha assegurat el director Lluís Machón, que aprofitat per convidar a tothom a visitar l'exposició de la plaça de Sant Roc sobre el 140è aniversari de l'entitat bancària.

Sortida esglaonada

En l'apartat estrictament esportiu, la mascareta serà d'ús obligatori fins al moment de la sortida, totalment esglaonada, per reduir el risc de contagi: "Els participants tindran unes polseres acreditatives del seu temps estimat per ordenar els calaixos en el moment de la sortida", ha explicat Aleix Muñío, organitzador de la Cap d'Any Race. Respecte al recorregut de la prova, Muñío ha detallat que "serà un circuit ràpid, per l'eix central de la ciutat perquè el 30% de corredors que venen de fora coneguin la ciutat mostrant els espais més emblemàtics de Sabadell". A més, ha explicat que enguany es podrà seguir en directe el transcurs de la prova a través del twitch de Ràdio Sabadell.

Les estimacions, a poc més de quinze dies per a la seva celebració, és de superar el miler llarg d'inscrits –uns 1.500–. Una xifra que ara com ara no sembla gens forassenyada d'aconseguir: "Hem superat el mig miler d'inscrits i el ritme és molt bo en aquestes dates". Per últim, Muñio ha volgut agrair la feina del centenar de voluntaris i l'acord amb el CE Sabadell: "És una gran sort que ens puguem agafar de la mà d'una entitat com aquesta per poder créixer i tenir més transcendència".

A l'acte, a més, hi ha assistit la regidora de salut de l'Ajuntament, Sònia Sada, i representants de les empreses col·laboradores, com Moventia, Il Caffe Di Francesco o Laboratoris Cerba.

Donació al Rebost Solidari i a l'Associació Espanyola Contra el Càncer

La Cap d'Any Race CE Sabadell també tindrà la seva vessant solidària. Si en altres ocasions s'havien fet aportacions materials al Rebost Solidari, enguany des de l'organització, i per minimitzar el risc de contagi, s'ha cregut convenient destinar un euro de la inscripció de la cursa infantil al Rebost Solidari i a l'Aecc, en el cas de la Cap d'Any Race CE Sabadell: "Des del naixement de We Run que hem aprofitat els esdeveniments esportius per fer aportacions solidàries i és per això que el preu de la inscripció ha pujat", ha detallat Aleix Muñío.

Per la seva part, la regidora d'Esports, Laura Reyes ha afegit que "des de la regidoria d'Esports ens agraden aquests esdeveniments transversals, que ens fan destacar i ser diferents. Allò on hi hagi gent que pot estar-ho malament, des d'Esports hi serem".

A l'acte, a més, hi ha assistit la regidora de salut de l'Ajuntament, Sònia Sada, i representants de les empreses col·laboradores, com Moventia, Il Caffe Di Francesco o Laboratoris Cerba.

Publicitat